Jedan od najboljih igrača u zadnjih desetak godina u Barceloni, Gerard Pique, ove sezone je upisao samo četiri nastupa od prve minute.

Njegov nekadašnji suigrač, Xavi, već godinu dana mu je i trener u Kataloniji. Iako su prijatelji, Xavi je odlučio legendu posjesti na klupu, a kada je i igrao imao je velike kikseve.

U jučerašnjoj pobjedi Barcelone nad Villarrealom od 3:0, Pique se zagrijavao tako da je gledao utakmicu sa strane, dok su njegovi kolege trčali. Takvo što je smetalo navijače.

Camp Nou se tresao

Kada je u 78. minuti Gerard zamijenio Julesa Koundea, Camp Nou se tresao od zvižduka prema kapetanu momčadi. Trener Blaugrane nakon utakmice je komentirao situaciju:

"Ovo je vrijeme da svi pokažemo zajedništvo. Momčad, treneri, uprava, navijači, mediji. Od Piquea tražim samo jedno, bez obzira na to igrao ili ne, a to je da bude primjer u svlačionici.

I on je upravo to, i to sjajan primjer. Ovako ga nazivam jer on to zaslužuje. Nikada se nije ružno ponašao zato što ne igra. On je po svemu primjer i pravi kapetan. Navijači to moraju znati. Ne znam zvižde li mu navijači zbog kiksa protiv Intera i ne zanima me to. On je primjer za cijelu svlačionicu i sjajno trenira."