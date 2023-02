U francuskom prvaku, superbogatom PSG-u, vlada veliki kaos. Nakon što je prije nekoliko dana ugledni The Athletic objavio da najveća zvijezda, napadač Kylian Mbappé (24) želi otići iz PSG-a pola godine nakon što je potpisao novi, ugovor u ponedjeljak je francuski RMC Sport otkrio da se druga velika zvijezda, brazilski napadač Neymar potukao sa sportskim direktorom Luisom Camposom.

Do sukoba je došlo nakon novog poraza Parižana, koji su ovog vikenda izgubili od Monaca. Podsjetimo, koji dan ranije Marseille je svladao PSG i tako ih izbacio iz Kupa. Atmosfera u momčadi daleka je od bajne, a ovakav sukoba samo će dodatno pogoršati stvari. RMC Sport navodi kako se dvojac porječkao na portugalskom, a čak se u raspravu uključio i kapetan Marquinhos. Navodno je došlo i do fizičkog sukoba, a igrači su se umiješali kako bi spriječili da dođe do većih problema.

Nešto kasnije isti dan, u ponedjeljak, prilično pouzdani francuski list Le Parisien objavio je da je klupskim čelnicima prekipjelo s Neymarom i da ga se namjeravaju riješiti na ljeto.

PSG namjerava staviti Nemara na transfer-listu jer unosi veliki nemir u svlačionicu i kvari atmosferu.

Inače, Neymar je ovih dana imao problema s ozljedom, ali igra sjajnu sezonu. U 27 susreta u svim natjecanjima Neymar je postigao 17 pogodaka i podijelio 16 asistencija. U PSG je stigao prije šest godina iz Barcelone za rekordnih 222 milijuna eura.