Borna Sosa sinoć je postao novi igrač Ajaxa, potpisavši ugovor na pet godina. U Amsterdamu ga čekaju već dvojica Hrvata, Josip Šutalo i Jakov Medić, a nakon što je predstavljen, klub je objavio i prvi razgovor s novim bočnim igračem.

U Nizozemsku je stigao u transferu vrijednom 8 milijuna eura, a u karijeri je dosad nastupao za Dinamo i Stuttgart.

U Stuttgartu je asistirao čak 35 puta, a u razgovoru za Ajax rekao je: ''Znam da zvuči čudno, ali u Njemačkoj su me zvali ''Flankengott''. To znači Bog centaršuta, tako oni to normalno govore''.

Razlog zbog kojeg je to spomenuo su riječi sportskog direktora Svena Mislintata, koji ga je usporedio sa Davidom Beckhamom.

Gladan trofeja

Također, nadodao je kako se sve izuzetno brzo odvilo i da je malo pod stresom, ali drago mu je što je postao igrač ovako velikog kluba. Naravno, dotaknuo se i početka svoje karijere: ''Odrastao sam kao igrač Dinama, koji je osvajao naslove i htio igrati europska natjecanja. Odgojen sam na način da želim više titula.''

Nakon što sa Stuttgartom nije bio u prilici osvajati naslove, sada će to moći sa Ajaxom koji lovi povratak u vrh nizozemskog nogometa, nakon što su prošle sezone bili treći, a zato im je ove sezone izmaknulo i igranje u Ligi prvaka. Nadaju se kako će s hrvatskim obrambenim trojcem napraviti puno toga...

