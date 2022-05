Nogometaši Hajduka pobjednici su 31. izdanja hrvatskog nogometnog Kupa nakon što su u finalnom susretu na Poljudu pobijedili Rijeku sa 3-1. Rijeka je povela u 13. minuti golom Josipa Drmića, izjednačio je Ferro u 24. minuti, a rezultat je okrenuo Dario Melnjak u 36. minuti. Od 41. minute Rijeka je igrala s igračem manje nakon što je isključen Hrvoje Smolčić. U nastavku susreta Melnjak je svojim drugim golom u 56. minuti postavio konačnih 3-1.

Hajduku je to sedmi trijumf u Kupu, a posljednji put Splićani su slavili 2013. Rijeka je pak u svom osmom finalu upisala drugi poraz.

Ova noć pripada Splitu i Dalmaciji

Trener Hajduka posebno je emotivno proživio ovu utakmicu.

"Vjerojatno najemotivniji i najradosniji dan u mom životu. Ovo neću nikad zaboraviti, vidite što ovo ljudima znači", rekao je Dambrauskas za HNTV po osvajanju Kupa pa nastavio.

"Osvojiti titulu je teško, ovo je zasluga svih koji su u klubu. Borili smo se i vjerovali. Rekao sam igračima da su junaci, nakon primljenog gola igrali smo kao da se ništa nije dogodilo. Pogledajte sreću ljudi, sretan sam zbog njih", veli trener.

"Naš je posao da sljedeće sezone budemo još bolji. To ćemo uvijek pokušavati. Nije to lako. Nije lako osvojiti Kup i biti drugi, ali pogledajte ovo, to je nagrada za naporan rad. To vrijedi toga. Ova noć pripada Dalmaciji i ljudima u Splitu", rekao je Dambrauskas, a onda su ga na rukama odnjeli navijači...