Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u dvoboju 1. kola 1. skupine Lige nacija u Osijeku od Austrije s 0-3 (0-1). Austrijanci su do velike pobjede došli golovima Marka Arnautovića (41), Michaela Gregoritscha (54) i Marcela Sabitzera (57).

Hrvatska u ponedjeljak u Splitu dočekuje svjetskog prvaka Francusku, koja je u drugoj utakmici skupine Parizu izgubila od Danske 1-2.

Hrvatska je doživjela prvi poraz u Osijeku i jedan od najtežih domaćih poraza uopće, a na startu elitne skupine Lige nacija Dalićevi izabranici su izgubili od nominalno najslabijeg protivnika.

"Definitivno razočaranje. Čudna utakmica. Prvo poluvrijeme smo dosta dobro izgledali. Onda smo primili gol iz polukontre. To smo cijelu utakmicu loše stajali. Imali su dosta prostora kad bi uzeli loptu. To nam je bio najveći problem. Veličko razočaranja. Čudna utakmica. No, moramo ostati uzdignute glave. Glupo je pričati o svojoj igri nakon ovako izgubljene utakmice. Svi moramo bolje, tako i ja", poručio je Lovro Majer u razgovoru za Novu TV.

"Teško je nešto reći. Ušli smo dobro u utakmicu i bili smo dobri, imali smo prilike i trebali smo ih realizirati. Primili smo dva brza i nespretna gola u nastavku. Ništa nam nije išlo. Oni su odigrali jako dobru utakmicu. Mogu im čestitati. No, nije ovo ništa prestrašno. Ima puno utakmica ispred nas", kazao je Borna Sosa i otkrio je da ga je izbornik zamijenio zbog ozljede koju vuče neko vrijeme te bi mogao propustiti preostale tri utakmice.

"Težak poraz. Čestitam Austriji na pobjedi. Ispričavam se našim navijačima. Igrali smo prvih pola sata dobro, ali nakon primljenog gola smo pali i nismo se mogli vratiti. Pokazali smo nemoć, pali smo fizički i psihički. Znali smo da će biti teško. Bili su puno brži i agresivniji od nas,", kazao je Dalić.

"Svi smo znali Rangnickov način igre, pressing, puno trčanja... Griješili smo u dodavanjima i oni su osvajali teren nakon kontri. Sad moramo pokazati karakter i vratiti se. Bit će jako teško. Kraj je sezone, dečki su već bili na odmoru, ali tako je svima. Moramo pokušati pobijediti u Splitu i ovo popraviti na neki način".