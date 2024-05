Prvak Engleske, Manchester City, koji je ponovno ispisao povijesne knjige osvajajući četiri uzastopne domaće titule i dalje tvrdi da su nevini u dugotrajnom slučaju koji je daleko od zaključka. Naime, Građane se tereti za narušavanje Financijskog Fair Playa (FFP) pri čemu je prema njima bačeno 115 optužbi.

Suđenje će se održati u nekom trenutku, a razne kazne spominju se za klub hrvatskih reprezentativaca Matea Kovačića i Joška Gvardiola.

Vrhunski sportski odvjetnik rekao je za The Athletic što bi se moglo dogoditi od sada, s pravilom W.51 Premier League priručnika koji priznaje da klubovi mogu biti uklonjeni iz najvišeg ranga: "Morate shvatiti da bi kazna bila apsolutno ogromna. Isključenje iz Premier lige ne bi bila samo hiperbola. Bila bi to realna mogućnost ako budu proglašeni krivima za optužbe. Ako, s druge strane, neke od optužbi poput onih koje uključuju Mancinija nisu tako jasne kao što ljudi misle i govorimo o višestrukim PSR (Pravila o isplativosti i održivosti) prekršajima, mogli biste gledati oduzimanje 30 bodova. Vjerojatno postoje četiri ishoda: oslobođeni su, postoji ogromna novčana kazna i malo oduzimanje bodova, postoji ogromno oduzimanje bodova ili su izbačeni iz lige. Ali ništa ne možemo znati bez detaljnog pregleda dokaza. I samo zato što je netko optužen 115 puta, ne znači da je kriv."

Govorilo se o "nagodbi" koja bi mogla osloboditi City od FFP oblaka koji im visi nad glavom, ali takav ishod ne bi bio dobro prihvaćen od strane suparničkih klubova.

Jedan sportski odvjetnik dao je svoju izjavu o toj špekulaciji: "Prije šest mjeseci mislio sam da bi to moglo dovesti do neke vrste nagodbe, ali sa zakazanim suđenjem, postaje teško uvidjeti kako bi Premier liga mogla ravnodušno reći da su se dogovorili s Manchester Cityjem. Reći da su postigli povjerljivi dogovor i da je to kraj priče, nisam siguran da bi mnogi to jednostavno prihvatili. Neizbježni zaključci bili bi da je Manchester City kupio svoj izlaz iz slučaja."

