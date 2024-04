Rijeka u 31. kolu HNL-a na svojoj Rujevici igra utakmicu protiv Gorice. Ekipa Željka Sopića u ovom susretu traži bodove za nastavak borbe za naslov i povratak na prvo mjesto na koje je zasjeo Dinamo nakon pobjede nad Lokomotivom u ranije odigranoj utakmici. Rijeka u ovaj susret ulazi kao drugoplasirana momčad HNL-a, s jednim bodom manje od vodećeg Dinama. U ovom susretu Riječani ne mogu računati na dvije zvijezde - Lindona Selahija koji ima tri žuta kartona i Marka Pjacu koji je lakše ozlijeđen.

UŽIVO

SuperSport HNL, 31. kolo

Rijeka, stadion Rujevica, početak u 19.30 sati

Rijeka - Gorica 0:0

Rijeka: Labrović - Smolčić, Galešić, Radeljić, Goda - Petrovič - Pašalić, Fruk, Janković (od 46. Ivanović), Hodža - Obregon

Gorica:Banić - Leš, Maloča, Krizmanić, Štiglec - Mrzljak - Mitrović, Pršir, Soldo, Rukavina - Vujnović

Prva na Rujevici zaprijetila je Gorica. U drugoj minuti Soldo je pucao iskosa s lijeve strane, ali išlo je to ravno u Labrovića. Pet minuta nakon toga gosti su imali novu šansu - nakon ubačaja Rukavine Štiglec je proslijedio Vujnoviću, a njegov udarac glavom zaustavlja Labrović. Desetak minuta nakon toga Rijeka je imala dvije situacije koje su mogle biti jako opasne, prvo je Pašalić pucao preko gola sa 16 metara, a nakon toga je Fruk iz slobodnjaka na 20 metara pucao u živi zid.

U 29. minuti Rijeka je opasno zaprijetila. Pašalić je dobro pucao iz slobodnjaka, a lopta je prošla nekoliko centimetara od samih rašlji. Nakon toga se igralo vrlo grubo, posebno je opasan bio start Gode na Mitroviću zbog kojega je skočila cijela klupa Rijeke, a na novu priliku čekalo se do 40. minute - Mitrović je tada uposlio Vujnovića, a on s pet metara silovitim udarcem pogodio gredu. Nakon toga Rijeka je pokušavala svim silama doći do pogotka, a gosti su se grčevito branili i uspjeli sačuvati svoju mrežu netaknutom do kraja prvog poluvremena.

Utakmica je u tijeku.