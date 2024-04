Nogometaši Dinama danas od 17 sati gostuju u Kranjčevićevoj kod Lokomotive u 31. kolu HNL-a. Momčad Sergeja Jakirovića ima priliku prvi put ove sezone, barem do završetka utakmice Rijeka - Gorica (19:30), pobjedom zasjesti na prvo mjesto. Trenutačno Plavi zaostaju dva boda za Rijekom Željka Sopića. Lokomotiva je prepuna motiva jer je Osijek jučer izgubio od Istre i igrači Silvija Čabraje imaju priliku prestići Osijek na četvrtome mjestu, koje vodi u Europu. Domaćini će biti oslabljeni neigranjem kartoniranog Duje Čopa, koji je u zadnje dvije međusobne utakmice zabio Dinamu tri gola, a Dinamo zbog istog razloga ne može računati na Maura Petkovića.

UŽIVO

SuperSport HNL, 31. kolo

Zagreb, stadion Kranjčevićeva, početak u 17 sati

Lokomotiva - Dinamo 0:0

Lokomotiva: Čavlina; Bartolec, Mersinaj, Leovac, Canjuga; Marić, Smakaj; Goričan, Bubanja, Šotiček; Mudražija

Dinamo: Nevistić; Ristovski, Bernauer, Theophile-Catherine; Mišić; Špikić, Sučić, Baturina, Vidović; Kulenović, Petković

Dinamo nije dobro ušao u utakmicu, Plavi su griješili i Lokomotiva je bila opasnija, no na početku niti jedna momčad nije uspila krairati opasniju šansu. Prvu šansu vijeli smo u 12. minuti kada je Petković nakon kornera pucao iz voleja, no nije to bilo opasno za gol Lokomotive.

Utakmica je u tijeku.