Rakitić debitirao, Hajduk se mučio pa poveo protiv Slavena: Livaja zabio iz penala

Hajduk na svom terenu u nedljelju (21 sat) otvara svoju sezonu u HNL-u utakmicom protiv Slaven Belupa, a u prvom planu je poljudski debi legende Vatrenih,Ivana Rakitića, koji je ovoga ljeta postao član Bijelih. Splitska momčad u ovoj utakmici ima veliku podršku navijača jer je Poljud rasprodan i Bijele s tribina bodri preko 30 tisuća navijača.

UŽIVO

Hajduk - Slaven Belupo 1:0 (Livaja 13' (p))

Hajduk: L. Kalinić, Moufi, Šarlija, Uremović, Melnjak, Kalik, Rakitić, Pukštas, Sanyang, Perišić, Livaja

Slaven Belupo: Čović, Pllana, Božić, Šakota, Caimacov, Agbekpornu, Bosec, Lučić, Butić, Boras, Jelić Balta

Trener Hajduka Gattuso utakmicu protiv Slavena počeo je jakom postavom. Od prve minute krenulo je najveće ovoljetno pojačanje Bijelih, Ivan Rakitić, koji je u veznom redu zaigrao u paru s Kalikom, a ispred njih su bili Pukštas, Sangyang, Perišić i Livaja. Sam početak utakmice doniop je veliku priliku za Slaven, gosti su mogli šokirati Hajduk već u 5. minuti, no Kalinić je sjajnom obranom zaustavio udarac Šakote. Ta je šansa dala samopouzdanja Slavenu koji je u narednim minutama bio bolji protivnik i Bijeli su se mučili u pronalaženju svoje igre.

A u 13. minuti domaćini su uspjeli povesti. Strijelac za Bijele bio je Livaja koji je pogodio iz penala koji je dosuđen nakon što je Slavenov nogometaš Balta igrao rukom u vlastitom šesnaestercu. Nakon gola Hajduk je držao posjed i kontrolirao utakmicu, ali nije uspio kreirati priliku protiv gostiju koji su se disciplinirano branili. A u 20. minuti Slaven je ponovno opasno zapijetio, pucao je Balta s dvadesetak metara, no Kalinić je ponovno spasio.

Utakmica je u tijeku.

Najava:

Hajduk u ovu sezonu ulazi sa šampionskim ambicijama, želi zaustaviti Dinamo i osvojiti prvu titulu nakon 20 godina. Na Poljud su ovoga ljeta stigla velika pojačanja - uz trenera, legendarnog Gennara Gattusa, za Hajduk je potpisao legendarni hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić.

"Pripremili smo se za dvije njihove formacije. Fizički su vrlo jaki. Navijači će biti naša prednost, tražim podršku ne samo od Torcide, nego od svih ljudi na stadionu, da se protivnik osjeća kao u paklu. Ako odigramo lošu utakmicu, zviždite nakon nje. Želim da za vrijeme utakmice stadion bude užaren. Sve ovisi o nama," poručio je u najavi utakmice sa Slavenom trener Bijelih, Gattuso.

S druge strane, Slavenov trener Ivan Radeljić ima drugačiji pristup.

"U ovakvu utakmicu moraš ući malo opreznije. U prvih 20-ak minuta oni će na krilima publike jurnuti, to Hajduk uvijek doma radi. Ako preživiš taj nalet, onda se može svašta dogoditi. Hajduk ne leti, Hajduk nije Manchester City, to svi znamo, ali su kod kuće opasni. Bit će pun stadion, Rakitić, Perišić, euforija malo… Mi moramo biti pravi, ići bez straha dolje, staviti u glavu da je to 11 protiv 11, i onda se imamo čemu nadati."