Sjajni francuski napadač Kylian Mbappe ovoga je ljeta odbio Real Madrid i produžio ugovor sa svojim PSG-om, a njegova je odlika iznenadila cijeli svijet jer se činilo gotovo sigurnim da će karijeru nastaviti u Kraljevskom klubu.

"Bila je to teška odluka. Htio sam uzeti vremena i donijeti najbolju moguću odluku, to je bio moj izbor. Ja sam svoju odluku donio još prošlo tjedan, ali je klub htio da to bude iznenađenje", rekao je Mbappe i istaknuo da odluku nje donio zbog novca, u što je malo tko povjerovao:

Uvijek sam sanjao da nosim dres Reala, ali htio bi ostati u svojoj zemlji, barem još neko vrijeme. Ja sam Francuz i želim tu ostati. Mjesecima smo pričali o sportskom projektu u PSG-u, satima o imidžu kluba. Novac nije bio prvi na listi."

Poznati svi detalji

Sada je francuski Le Parisien otkrio detalje ugovora koji je Mbappe potpisao s PSG-om i radi se o najvećem ugovoru u povijest nogometa.

Francuz je potpisao na dvije godine uz mogućnost produljenja na treću, a njegova plaća iznosi 72 milijuna eura. Dobio je i bonus za potpisivanje ugovora u iznosu od 180 milijuna.

Dobit će Mbappe i bonus za vjernost za svaku godinu koju ostane u klubu - nakon prve 70, nakon druge 80 i nakon treće 90 milijuna eura.

To znači da će Mbappe, ako ostane tri godine, zaraditi ukupno 630 milijuna eura.