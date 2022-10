PSG je sjajno krenuo u novu sezonu s novim trenerom na klupi i nevjerojatnim napadačkim trojcem. No, često se nije pričalo o njihovim dobrim predstavama, već o sukobima u momčadi, bahatosti najvećih zvijezda i slično. A najčešće je među bahatim zvijezdama - Kylian Mbappé.

Mnogi su očekivali da će francuski napadač ovog ljeta preseliti u Real Madrid, ali je nogometaš sve šokirao i ostao u PSG-u, no to nije bio nimalo jeftin posao za pariški klub. Pred Mbappéa su stavili nevjerojatne novce i uvjete te ga praktički učinili većim od kluba. Očito je to udarilo Mbappéa u glavu, koji iz dana u dan šokira sve navijače svojim ponašanjem.

Prema saznanjima francuskog L'Equipea Kylian Mbappe zbog nepopravljivih odnosa sa PSG-om, razmatra da sam sebe otkupi iz ugovora i postane slobodan igrač.

Jako nezadovoljan

Prošlog tjedna se već razmatralo da je Francuz nezadovoljan sa ponašanjem suigrača i čelnika kluba prema njemu i misli da se to nikako ne može više popraviti.

Očigledno Mbappe misli da je najbolje da već u siječnju napusti klub, a nagađa se da su njegove opcije Liverpool ili Real Madrid.