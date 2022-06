Kanadska nogometna reprezentacija, jedan od protivnika Hrvatske na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, otkazala je zbog financijskih problema treninge koji su bili na rasporedu ovog vikenda, javlja CBS. Kanađani su u nedjelju trebali odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname, no sada je upitno hoće li se taj susret održati.

Stručni stožer navodno je pripremio sve za treninge u petak i subotu, no igrači se jednostavno nisu pojavili.

Nogometaši već mjesecima čekaju novi ugovor kako bi znali koliko će novca dobiti za nastupe u reprezentaciji, no on još uvijek nije potpisan jer pregovori nisu završeni. Uz to, nogometaši još čekaju bonuse za plasman na SP, koje ne mogu dogovoriti sa Savezom.

Savez je predložio da igrači dobiju 10 posto od 10 milijuna dolara koliko je Kanađanima pripalo za plasman na SP, no igrači smatraju da je taj iznos premalen. Oni traže 40 posto od premije koja bi se dijelila među 33 nogometaša.

Također, reprezentativci nisu zadovoljni ni brojem ulaznica za SP koje će dobiti za svoje obitelji jer im je Savez osigurao samo po dvije, a oni žele više od toga.