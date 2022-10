DAJ MI VINA DA SE NAPIJEM / Proslava gola Ante Rebića ponovno zbunila mnoge

Nekadašnji hrvatski reprezentativac, srebrni Vatreni Ante Rebić, odigrao je odličnu utakmicu u Empoliju protiv istoimenog domaćina. Zanimljivo, ali nakon gola Rebić je opet gestikulirao i zbunio mnoge svojom proslavom, kao što je to bio slučaj sredinom kolovoza protiv Udinesea, kad je zabio dva gola. Tad je gestikulirao novac a sad kao da nešto pije... Nogometaši Milana svladali su Empoli 3-1 u ludoj završnici utakmice 8. kola talijanske Serie A gdje su tri pogotka postignuta u sudačkoj nadoknadi. Cijelu utakmicu Milan je dominirao, ali je napadački gledano dugo vremena bio bespomoćan i nije mogao slomiti suparnika. Rebić je u igru ušao u 73. minuti, a vrlo brzo nakon toga je postigao pogodak. Većinu posla obavio je Rafael Leao u toj 79. minuti. Kroz trojicu suparničkih igrača provukao je asistenciju prema Rebiću koji je sam, s četiri-pet metara, lakoćom zatresao suparničku mrežu za Milanovo vodstvo. No, u 92. minuti Empoli je izjednačio i to lijepim pogotkom Bajramija u 92. minuti. Na tome nije završilo već je dvije minute kasnije Milan vratio vodstvo, a gol za tri boda je zabio Ballo-Toure, dok je u samom finišu pao novi gol. Sjajno je kontru lobom zaključio Rafael Leao za 3-1. Za pogodak mu je asistirao Rebić. Rebiću je ovo bio treći ovosezonski pogodak u Serie A, a Milan, inače suparnik Dinama u skupini E Lige prvaka, time je ostvario petu pobjedu u sezoni. Milan je napravio skok na treće mjesto ljestvice.