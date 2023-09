NK Rudeš i njihov trener Robert Prosinečki odlučili su sporazumno prekinuti suradnju, priopćio je zagrebački klub u nedjelju.

Zajedno s Prosinečkim, iz kluba je otišao i njegov prvi pomoćnik Gordan Ciprić.

Prosinečki: 'Nemam što puno reći...'

"Nemam što puno reći. Bili smo na sastanku Joe (Šimunić), Stipe (Čondrić) i ja. Sjeli smo, porazgovarali, vidjeli da je najbolje da se raziđemo i da svatko, bez imalo ljutnje krene na svoju stranu", kratko je rekao Robert Prosinečki.

Joe Šimunić: 'Baš mi je teško..., ali rezultati su ti koji diktiraju stvari'

"Osobno mi je izuzetno žao, jer Robert Prosinečki je velik gospodin i jednako tako odličan trener. Nažalost, tako je to u nogometu. I dogovorili smo se da je najbolje da prekinemo suradnju. Baš mi je teško… Ali rezultati su ti koji diktiraju neke stvari. Svi smo bili svjesni, pa i trener Prosinečki, da ulazimo iz druge u prvu ligu, znali smo da će biti teško, ali vjerovali smo da ćemo uspjeti doći do pozitivnog rezultata. Nažalost, nakon sedam kola imamo samo jedan bod, a naši se planovi nisu ispunili. Imamo još puno kola do kraja, dosta je bodova u igri i nadamo se da ćemo se dići što prije. Naravno, ovim putem još bih jednom zahvalio gospodinu Prosinečkom, što je uopće pristao biti dio naše priče u Rudešu', naglasio je direktor kluba Josip Šimunić.

Klub u ovom trenutku nema trenera, a kada ga izabere, obavijestit će o tome javnost.

