Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine D kvalifikacija za EURO 2024. kao gost u Bursi svladala Tursku s 2-0. Strijelac oba pogotka bio je Mateo Kovačić (20, 45+4).

Nakon što je Turska dominirala u uvodnim minutama susreta kada je Dominik Livaković s dvje sjajne intervencije sačuvao svoju mrežu, a domaćima je i poništen jedan pogodak zbog malog zaleđa, Hrvatska je povela u 20. minuti iz svoje prve suvisle akcije. Stanišić je prihvatio loptu na desnoj strani, uposlio Pašalića u kaznenom prostoru, ovaj je petljao s loptom umjesto da uputi udarac i kada se činilo kako je propala izgledna situacija na loptu je natrčao Kovačić i preciznim prizemnim udarcem pogodio donji desni kut suparničkog gola.

Hrvatska je povećala svoju prednost u sam smiraj prvog poluvremena, Pašalić je izbačen na lijevom krilu, pucao sa 15-ak metara iskosa, turski vratar Mert je uspio odbiti loptu, ali samo do natrčalog Kovačića kojemu nije bilo teško iz neposredne blizine zatresti praznu mrežu.

Hrvatska nakon dva kola ima četiri boda, kao i Wales, koji je u drugom susretu ove skupine igranom u utorak u Cardiffu svladao Latviju s 1-0 (1-0) golom Moorea iz 41. minute.

Utakmicu je za turski Fanatik analizirao Robert Prosinečki koji je kao trener radio u turskim klubovima Kayserisporu i Denizlisporu.

"Turska je talentirana momčad, možda joj je ovo i najdinamičnija momčad ikad. Ipak, turski individualni talenti imaju problema protiv jako organiziranih suparnika. Briljiraju individualnom kvalitetom protiv lošijih reprezentacija od sebe, ali protiv ekipa poput Hrvatske ima probleme. Razlog je što nije stekla naviku igrati momčadski, sistemski. Protiv Hrvatske je imala sjajnu energiju i presing, ali je izostala realizacija", rekao je legendarni Žuti pa istaknuo kako na početku utakmice nisu imali ni sreće.

"Došla je blizu pogotka, ali nije imala sreće. Takav stil igre ostavlja prazninu u obrani, a Dalićevi izabranici su strpljive čekali svoje prilike. I dok je Turska dominirala, rezultat je odjednom bio 0:2. To je Hrvatska. To je pokazatelj koliko je bitno biti turnirska reprezentacija. To Turskoj nedostaje. Za to je potreban dugoročni plan i stabilnost igre. Čak i ako imate talente svjetske klase, morate znati kako igrati igru. Morate imati naviku pobjeđivanja."