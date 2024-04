Prva će se utakmica finala Kupa igrati na Maksimiru 7. svibnja, a uzvratna će se igrati na Rujevici 22. svibnja kako je danas promijenjeno.

Podsjetimo, termin uzvratne utakmice promijenjen je s 30. svibnja na osam dana raniji termin, a trener Rijeke Željko Sopić na pres konferenciji je otkrio da je na promjenu utjecao i izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gospodin Dalić je zamolio da nema smisla da pripreme započnu 26., a da mi igramo Kup 30. svibnja. Pričao sam s Jakirovićem, on bi bio sretniji da igramo 7. i 22.. Ne zbog mene, to bi više odgovaralo izborniku, bolje bi bilo da igrači iz HNL-a koji dolaze ne imaju pet utakmica u kratkom periodu, ali to je moje mišljenje. Ljudi iz HNS-a su napravili takav kalendar i baš nikakav problem nemam s tim", objasnio je Sopić.

Hrvatsku reprezentaciju očekuju dvije provjere prije Eura. Prvo protiv Sjeverne Makedonije 3. lipnja, a zatim protiv Portugala 8. lipnja. Vatrene na Euru čeka skupina sa Španjolskom, Albanijom i Italijom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa