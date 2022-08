Posljednjeg dana prijelaznog roka Rijeka je pojačala redove angažiravši 29-godišnjeg napadača bečke Austrije Marca Djuričina, te 26-godišnjeg krilnog igrača Atalante , objavio je klub s Rujevice. Djuričin je rođen u Austriji, a njegov otac Goran je bivši trener Rapida i Grasshoppersa.

"Moj dobar prijatelj Alexadner Gorgon igrao je u Rijeci i bio je zadovoljan. Spreman sam odmah igrati, vjerujem da možemo promijeniti situaciju u kojoj se klub nalazi," rekao je Djuričin koji je u karijeri igrao i za Herthu, Strum Graz, RB Salzburg, Ferencvaros i Grasshoppers.

Djuričin je u 53 natjecateljske utakmice za Austriju zabio ukupno 19 golova, a prošle je sezone bio prvi strijelac kluba s devet golova. "Nisam mislio da ću opet promijeniti klub. Na kraju se spontano ukazala prilika da potpišem trogodišnji ugovor s Rijekom," dodao je.

Krešić tajni agent

U nastavku sezone Rijekin dres nosit će i Talijan Gabriel Lunetta koji može igrati na poziciji lijevog krila i lijevog beka. Dvadesetšestogodišnji talijanski nogometaš prošao je školu nogometa u Atalanti, a proteklih godina proveo je na posudbama skupivši 62 nastupa u Serie B.

U Rijeku je, između ostalog, stigao na preporuku Antona Krešića koji je također nosio dres Atalante.

"Pričao sam nekoliko puta s Antonom. On mi je savjetovao da dođem, da su uvjeti idealni za ostvariti dobre rezultate, tako da me i on dodatno pogurao da donesem odluku o dolasku u Rijeku. Cilj mi je podignuti ekipu, dati sve od sebe, i naravno, odvesti Rijeku u Europu i iduće sezone," rekao je Lunetta.