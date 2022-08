Predsjednik Real Madrida, Florentino Perez, na glasu je kao pravi strah i trepet u klubu. Većina igrača ga doživljava s golemim respektom i strahopoštovanje, a kako i ne bi kada čovjek jednim potezom može odlučivati o njihovoj sudbini u klubu, a s druge strane on je taj koji im daje golema primanja.

Perez je jedan od najuspješnijih predsjednika u Europi i veoma uspješno vodi klub, a najbolji primjer je prošla sezona u kojoj su Madriđani uzeli La Ligu i Ligu prvaka, te kasnije i Superkup.

Ovaj 75-godišnji biznismen ima jak autoritet i svi ga igrači veoma poštuju, ali poštuje i on njih i jako pazi na to da provodi vrijeme s njima. Recimo, zanimljivu scenu imali smo uoči gostujuće utakmice sa Celtom ovoga vikenda u kojoj je Real na kraju slavio s 4:1. Prije te utakmice kamera AS-a uhvatila je Pereza kako se osobno pozdravlja sa svim igračima Reala. I to veoma srdačno.

S Lukom i Benzemom drugačije

Gotovo svi igrači su se radosno pozdravili s predsjednikom, ali uz dozu poštovanja, svi osim dvojice igrača. Naime, Luka Modrić i Karim Benzema s Perezom imaju nešto prisniji odnos pa je njihov pozdrav bio popraćen osmjesima, grljenjem i tapšanjem, kao da je riječ o prijateljima, a ne predsjedniku kluba i nogometašu.

Snimku pozdravljanja pogledajte OVDJE.

Osim Modrića i Benzeme, Perez je izgrlio još samo jednu osobu, a to je, dakako, Carlo Ancelotti.