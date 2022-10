Već sljedećeg ponedjeljka, 17. listopada, znat će se ovogodišnji osvajač najprestižnije individualne nogometne nagrade, Zlatne lopte. Za sada je to još uvijek neslužbeno, ali procurilo je ovih dana kako bi to na kraju mogao biti napadač Real Madrida, Karim Benzema.

Benzema je imao sezonu iz snova u dresu Reala, predvodio ih je do naslova prvaka Španjolske i do nove titule u Ligi prvaka, a ukupno je zabio 44 gola i 15 je puta asistirao u 46 utakmica, dok je ove sezone na četiri gola i asistenciji iz devet utakmica. No, dobru formu mu je prekinula ozljeda mišića pa je učinak zbog toga znatno slabiji.

Kampanja za Benzemu

I ove godine u vrhu kandidata za Zlatnu loptu je i Luka Modrić, ali direktor France Footballa, Pascal Ferre, otkrio je kako se ove godine provodila kampanja i lobiralo se za Benzemu.

"Real Madrid najbolje zna kako orkestrirati kampanje da njegovi igrači dobiju Zlatnu loptu i nije ni najmanje čudo zašto su baš oni uzeli najviše nagrada", rekao je direktor Ferre za agenciju EFE i zatim je dodatno pojasnio kako to rade.

"Florentino Perez je u tome majstor, stalno vodi kampanje. Da se razumijemo, kampanja ne odlučuje pobjednika, ali vam može oduzeti glasove ako šalje krivu poruku. On to vodi prešutno i glatko. Prije su gurali samo Ronalda, sad samo Benzemu. Na taj način im se glasovi ne raspršuju", pojasnio je.