Legendarni španjolski nogometaš Sergio Ramos navodno je prije dvije godine tražio od šefa tamošnjeg Saveza, Luisa Rubialesa, da mu pomogne da osvoji Zlatnu loptu. El Confidential tvrdi da je u posjedu snimke na kojoj se čuje navodni razgovor između ove dvojice te su objavili dio sadržaja.

Sergio Ramos: "Rubi, dobra večer. Nadam se da ste ti i cijela obitelj dobro. Znaš da nikad nisam tražio od tebe ništa, ali želim to napraviti sada jer je posebna godina zbog rezultata koje sam imao. Želim da mi pomognete na bilo koji način, iskoristite važe veze u UEFA-i i vašim kontaktima povezanim sa Zlatnom loptom. Bio bih vam zahvalan cijelog života, ne samo zbog mene, već i zato što mislim da španjolski nogomet to zaslužuje. Šaljem ti zagrljaj."

Luis Rubiales: "Zdravo, Sergio. Prije svega, čestitam, mislim da je ovo jako dobra godina za tebe da to dobiješ. Naravno, Zlatna lopta nije na meni, ali mogu ti pomoći na bilo koji način. Veliki zagrljaj."

Sergio Ramos: "Znam da nije do tebe, ali veze su također važne. Infantino (Gianni, predsjednik FIFA-e) dodjeljuje nagradu FIFA The Best, što je također super važno i bilo bi super. U svakom slučaju, računam na tvoju pomoć. Grlim te i, kad budeš mogao, vidimo se zajedno za stolom."

Zlatna lopta na koncu uopće nije dodijeljena te godine zbog pandemije koronavirusa, a nagradu The Best osvojio je Robert Lewandowski ispred Lionela Messija i Cristiana Ronalda.