Počinje nova nogometna era. Najbolji nogometaš svijeta Lionel Messi jučer je i službeno predstavljen u Parizu kao igrač PSG-a.

Čudesni Argentinac tako je nakon 21 godine provedene u Barceloni, stavio ugovor na dvogodišnju vjernost bogatom francuskom velikanu. Nasser Al-Khelaifi dao mu je 25 milijuna eura (186 milijuna kuna) samo za potpis, a po svakoj od sezona (2+1) dodatno će zaraditi po 35 milijuna eura (261 000 eura).

Milijuni samo kaplju

Messi će u PSG mjesečno zarađivati malo manje od 3 milijuna eura (22 milijuna i 393 tisuće kuna), na tjednoj bazi 727 tisuća eura (Više od 5 milijuna kuna)), na dnevnoj 100 tisuća eura (746 tisuća i 453 kuna). To znači da će mu satnica biti 4333 eura (32 tisuće i 343 kune), a pretvoreno u minute to je 72 eura (537.45 kuna), a po sekundi - 1,2 eura (89.57 kuna). U dvogodišnjem ugovoru zaradit će skoro 100 milijuna eura (746 milijuna i 453 kuna), a gdje su još milijuni od reklama...

Kad govorimo o bogatstvu, Messi je zajedno sa svojom suprugom Antonellom i djecom doputovao u Pariz u luksuznom privatnom jetu, manjem putničkom avionu koji je opremljen kao stan.

Luksuzni avion vrijedan 12 milijuna funti (105 milijuna i 627 kuna) savršeno je prijevozno sredstvo za obitelj da putuje, recimo, od Barcelone do Pariza. Napravila ga je jedna argentinska tvrtka i namijenjena je isključivo Messiju kao i njegovoj obitelji.

Privatni avion

Britanski tabloid The Sun javlja kako je to privatni avion Lionela Messija i njegove obitelji i da se može ponositi nekim od nevjerojatnim stvarima koje avion posjeduje, poput vlastite kuhinje. Ima još dvije kupaonice i dovoljno mjesta za čak 16 osoba.

Nevjerojatno, stolice se također mogu sklopiti i pretvoriti u osam kreveta. Nažalost, prošle je godine morao prisilno sletjeti u Bruxelles zbog tehničke greške. Za kraj, na stepenicama koje vode u avion stoje imena Messija i njegove obitelji - supruge Antonelle, te djece Thiaga, Cira i Matea.

Međutim, avion - koji se također može pohvaliti svojim "No10" na repu - nije u vlasništvu superzvijezde, nego ga ona samo iznajmljuje.

No, to Messiju zasigurno neće nimalo smetati dok nastavlja svoj jet-set način života. Također, fanovi Messija, nogometna javnost, pita se gdje će Messi s obitelji živjeti u Parizu, kakvu će sad kuću imati nakon onog svemirskog broda u Barceloni?

Traže kuću, a do tad su u luksuznom hotelu

Nakon kratkih pregovora, Messi je prihvatio poziv Paris Saint-Germaina i ovog je utorka službeno predstavljen. Sada će Argentinac morati potražiti kuću u Parizu, gdje će živjeti sa svojom obitelji najmanje sljedeće dvije godine. Međutim, pronaći dom nikada nije lako, pa bi moglo potrajati nekoliko dana ili tko zna, možda i tjednima. U međuvremenu će, srećom, biti smješteni u ekskluzivnom pariškom hotelu u kojem će njegova obitelj i on imati sve potrebno.

Antonella Rocuzzo i njegovo troje djece, Thiago, Mateo i Ciro, smješteni su za prvu ruku u "Him Royal Monceau", dok ne pronađu kuću. Ovaj nevjerojatni hotel nalazi se u Avenue Hoche, u neposrednoj blizini kampova Elíseos i Slavoluka pobjede. Do Eiffelovog tornja ima do pola sata. To je vrlo mirna zona, mirna i lijepa u kojoj će Messiju biti jako dobro.

6 tisuća kuna noć

Da, luksuzni hotel i soba za dvije odrasle osobe košta minimalno 885 eura (6 tisuća kuna) po noći. Ima tri restorana koji spajaju kulturu i domaću kuhinju sa jelima cijelog svijeta. Vrijedi reći da su arhitektura i atmosfera inspirirani desetljećem 40. i 50. godine prošlog stoljeća. Osim toga, ima i bazen od 23 metra, tursku kupaonicu, toplice i druge udobnosti ovog visokog stila, javlja FCBN.