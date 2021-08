Argentinski nogometaš Lionel Messi u srijedu je službeno predstavljen u svom novom klubu PSG-u. Messi je odmah održao konferenciju za medije, a izjavio je kako je presretan što je potpisao ugovor s PSG-om i da je još uvijek gladan za osvajanjem trofeja.

"Zato sam ovdje. To je ambiciozan klub", rekao je Messi. "Možete vidjeti da su spremni boriti se za sve."

Messi je istaknuo kako je PSG idealno mjesto za ostvarenje jednog cilja kojeg je postavio pred sebe a to je osvajanje još jednog naslova pobjednika Lige prvaka. "Moj je san osvojiti još jednu Ligu prvaka i mislim da je ovo idealno mjesto za to. Želim naći nove partnere, novi tim i početi novu etapu", rekao je 34-godišnji nogometaš priznajući da mu je bilo jako teško napustiti Barcelonu nakon tako puno vremena.

Argentinski je nogometaš dodao da ne zna kada će odigrati prvu utakmicu u dresu PSG-a s obzirom da nije igrao od osvajanja Copa Americe s Argentinom prošli mjesec.

"Vraćam se s praznika, mjesec dana sam izvan terena. Potrebno mi je malo predsezone da se vratim u formu. Nadam se da će debi biti uskoro, ali ne mogu vam dati datum. Sve je na trenerima", dodao je.

Nevjerojatna klauzula

No, Messi je, iako je došao bez odštete, bio vrlo skupa i pokazat će se veoma posebna investicija PSG-a. Ugovor mu navodno teži 35 milijuna eura neto godišnje plus još bonusi i to na dvije godine, a ima i mogućnost produljenja ugovora. No, procurio je još jedan vrlo zanimljiv detalj i to gotovo neviđen u modernom nogometu.

Naime, PSG je navodno pristao osloboditi Messija jednog dijela utakmica, odnosno, dozvolit će mu da mu reprezentacija bude na prvom mjestu i to čak i kada su u pitanju prijateljske utakmice. To znači da Messi neće morati juriti nazad iz Argentine kada će igrati prijateljske ili službene utakmice, već će se moći odmarati koliko mu bude potrebno i preskočiti pokoju utakmicu PSG-a.

Isto tako, argentinsko osoblje imat će pristup klupskim prostorijama i svime što im bude potrebno u Parizu, dakako, sve o trošku PSG-a. Malo tko bi pristao na ovakvu klauzulu, ali ipak je to Messi.