Najtalentiraniji mladi igrač Hajduka, jedan od najboljih mladih hrvatskih nogometaša uopće Stipe Biuk, u transferu vrijednom, prema neslužbenim informacijama koje su se pojavile, osam milijuna eura (6.5 + 1.5 bonusa) iz Hajduka je prešao u Los Angeles FC, nogometnu momčad MLS lige, sjevernoameričke nogometne lige koja je u stalnom rastu, ali opet, dosta je onih koji su ostali iznenađeni odabirom i odlukom mladog Biuka...

Druga najveća prodaja ikad na Poljudu

Inače, druga je to najveća prodaja u povijesti Hajduka te su u Splitu očito zadovoljni iznosom koji su dobili za svog najtalentiranijeg nogometaša. No, javnost je podijeljena. Neki su ljuti, nekima neke stvari nisu jasne - "Kako to, kako tamo?" - pitanja su mnogih trenutno kojima je bila boja u srcu. Uprava Hajduka stalno ističe konkurentnost i borbu s Dinamom za vrh, tu je i Marko Livaja, ali prodaja talentiranih igrača sigurno ne ide na ruku takvoj jednoj filozofiji po kojoj se želi titula da konačno sleti u Hrvatsku...

Mnogi sad propitkuju, opravdano, s razlogom, je li odlazak u MLS pravi potez za mladog hrvatskog reprezentativca? Biuk će u Los Angelesu, u atraktivnoj Kaliforniji, imati jaku konkurenciju u napadačkom dijelu terena. Najbolji strijelac kluba prošle sezone bio je Cristian Arango, a tu su i zvijezde kao što su Gareth Bale, Carlos Vela i Cristian Tello.

Četvrti Hrvat u MLS ligi

Također, rijetki su slučajevi mladih talenata koji iz Europe odlaze u Sjedinjene Američke Države. Biuk će ujedno postati trenutno četvrti Hrvat u MLS-u. Ondje su pod ugovorima i Damir Kreilach (Real Salt Lake), Dario Župarić (Real Salt Lake) te Kristijan Kahlina (Charlotte FC).