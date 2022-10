OSIJEK - LOKOMOTIVA 4-1 / Probuđeni Osječani pregazili 'lokose' u Gradskom vrtu, sve je bilo riješeno već nakon 45 minuta

Uz odličnu i uvjerljivu predstavu nogometaši Osijeka svladali su Lokomotivu pred svojim navijačima 4-1 (3-0) u dvoboju 11. kola HNL. Sve je bilo riješeno nakon prvih 45 minuta kada je Osijek već imao prednost od tri pogotka (3-0). U 2. minuti je zabio Adrian Leon Barišić, u 3. Dion Drena Beljo, a u 45. minuti Mijo Caktaš. Priča je okončana golom Laszla Kleinheislera u 80. minuti. Lokomotiva je u 86. dala počasni pogodak, strijelac je bio Jakov Anton Vasilj. Utakmica je počela savršeno za Osječane koji su nakon samo tri minute igre napravili ogroman korak prema nova tri boda. U 2. minuti, nakon kornera kojeg je izveo Caktaš, za 1-0 je glavom pogodio Barišić, dok je već u idućem napadu bilo 2-0. Lijepu akciju Osijeka okončao je Beljo koji je natrčao na odbijenu loptu od strane gostujućeg vratara i pospremio je u mrežu. U nastavku prvog poluvremena Osijek se nije zadovoljio s postojećih 2-0 već je i dalje bio aktivnija momčad i bliže novom pogotku. Gostujuća mreža je, pak, mirovala do 45. minute, a tada je odlično prvo poluvrijeme Osijeka okrunio Caktaš pogotkom za 3-0. U nastavku se utakmica umirila. Osijek je smirio ritam svoje igre, ali je ipak došao do novog pogotka. Bralić je asistirao, a vrlo lukavo i lijepo je reagirao Kleinheisler koji je glavom, s desetak metara, prebacio gostujućeg vratara Čavlinu i zabio za 4-0. U samoj završnici gosti su ipak došli do počasnog gola, strijelac je bio Vasilj. Osijek je tako nastavio uspješan niz u posljednjim kolima HNL-a. Bila je ovo četvrta pobjeda u posljednjih pet utakmica, s tim da je u tom razdoblju upisao i jedan remi. U posljednje tri utakmice Osijek je tri puta pobijedio uz razliku pogodaka 8-1. Lokomotiva je, pak, upisala treći poraz u nizu te je izgubila šesti put u posljednjih sedam ligaških dvoboja. Osijek je barem privremeno skočio na drugo mjesto ljestvice, dok je Lokomotiva ostala osma. U subotu, s početkom u 19.30 sati, dvoboj ovog kola na maksimirskom će stadionu odigrati Dinamo i Slaven Belupo. U nedjelju od 15 sati igraju Rijeka i Hajduk, dok se zadnja utakmica 11. kola igra na Šubićevcu između Šibenika i Gorice od 17.30 sati. HNL, 11. kolo: Osijek - Lokomotiva 4-1 (Barišić 2, Beljo 3, Caktaš 45, Kleinheisler 80 / Vasilj 86) Dinamo - Slaven Belupo (19.30 sati) Petak: Varaždin - Istra 1961 1-1 (Teklić 37 / Caseres 69) Ljestvica: 1. Dinamo 10 9 1 0 30-11 28 2. Osijek 11 5 3 3 18-14 18 3. Hajduk 9 5 2 2 18-11 17 4. Slaven Belupo 10 5 2 3 8-14 17 5. Varaždin 11 4 4 3 14-14 16 6. Istra 1961 11 3 4 4 13-14 13 7. Šibenik 10 1 7 2 7-8 10 8. Lokomotiva 11 3 0 8 16-22 9 9. Rijeka 10 1 3 6 6-16 6 10. Gorica 9 1 2 6 7-13 5