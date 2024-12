Prije točno dvije godine ispričana je priča o junaku, Leo Messi osvojio je naslov svjetskog prvaka

Na stadionu Lusail u Kataru 18. prosinca 2022. godine odigrano je jedno epsko i povijesno finale. Svako finale Svjetskog prvenstva u nogometu je povijesno i pamti se zauvijek, svako ima nešto svoje. Svjetsko prvenstvo stvorilo je mnoge priče i u Partenon besmrtnosti uvela mnoge nogometaše. Finale u Lusailu specifično je po mnogočemu. Prvo je to finale koje je održano u zimu i mnogi nogometni fanatici bili su ogorčeni izborom Katara za domaćina najvećeg sportskog natjecanja. Ipak, ispalo je to Svjetsko koje će se pamtiti i po dobrome, a najzaslužniji su Francuska i Argentina koji su odigrale najspektakularnije finale ikada i jednu od najboljih utakmica u povijesti nogometa.

Priča o tome finalu može se ispričati kroz brojne narative, ali jedan je čovjek ipak zaslužio priču više od bilo koga drugoga. Mladi Kyllian Mbappé je odigrao nevjerojatnu utakmicu i u svom drugom finalu zaredom postigao hat-trick. Dodajmo tome i jedan gol iz finala 2018. i Mbappé je postao najbolji strijelac kada su finalne utakmice u pitanju. Ipak, priča nije o njemu, barem zasad. Bit ću vam iskren, nikad nisam volio najbolje, mrzio sam rasprave o GOAT-ovima i uvijek navijao za slabije, a u kojem god sportu netko dominirao kod mene bi izazvao samo antipatije. Znam da to nije fer, ali taština i ljubomora su čudne boljke koje svakog bar malo muče. Ipak, prije tog finala imao sam jasnog favorita. Lionel Messi najbolji je nogometaš svih vremena s osvojenih osam zlatnih lopti. S Barcelonom je osvojio sve što se moglo osvojiti, s Argentinom je uzeo kontinentalno prvenstvo, ali svjetsko nikad. Nedostajalo mu je to. Maradona je uspio dva puta odvesti Argentinu do naslova prvaka svijeta, a Messi je doživljavao samo razočarenja, čak i 2014. kada je stigao do finala pa ostao kratak. Otkucao je taj čas u povijesti da i Messi postane po svemu i najbolji i najveći ikada.

36 godina nakon Božje ruke - Božje stopalo

Znate li koja je razlika između kozmičke i poetske pravde? Poetska pravda je zabavnija od kozmičke, a obje su se ostvarile te vruće prosinačke večeri na arapskom poluotoku. Počelo je da nije moglo bolje za Argentinu, Messi pogađa s bijele točke u 23. minuti, Di Maria završava jedan od najboljih kontranapada u povijesti nogometa u 36. minuti i izgledalo je kao da će se Argentinci prošetati do naslova. Izgledalo je tako do 80. minute kada se jedan mladić, onaj koji će svoju priču zavrijediti nešto kasnije, odlučio usprotiviti kozmičkoj i poetskoj pravdi. Pogodio je za 2:1, a samo minutu kasnije s bijele točke za 2:2 i produžetke. Tamo je kozmičku ravnotežu uspostavio Messi, ali uzvraća drski mladić ponovno s bijele točke u 118. minuti. 15 sekundi prije kraja, kad je cijeli svijet mislima već bio na raspucavanju s bijele točke, odlučila se lopta, ta okrugla nesretnica, poigrati malo s onom kozmičkom pravdom, malko je isprovocirati. Konate ju je ispucao, ona je preskočila sve Argentince i pala pred Kola Muanija, 46 milijuna Argentinaca prestalo je disati u tom trenutku, bili su klinički mrtvi, ali jedan koji je trebao biti na razini, bio je. Emiliano Martinez isporučio je najveću obranu u povijesti argentinske nacije. 36 godina nakon Božje ruke, Argentinci su dobili Božje stopalo. Kozmička ravnoteža opet je vraćena. U ispucavanju jedanaesteraca Messi je započeo, Dybala i Paredes nastavili, a Montiel završio. Coman i Tchouaméni ispali su tragičari. I oni su potrebni u priči o junaku. Potrebni su kao i Kyllian Mbappé, antagonist koji je pokušao sve, ali nije bilo dovoljno. Oni su potrebni priči kako bi ispunili onu zabavniju pravdu, poetsku. Jer, u poetskoj pravdi, za razliku od one kozmičke, netko mora i patiti kako bi se stvorila priča o junaku.

Argentina je dobila novog boga

Taj junak zabio je u svakoj utakmici nakon grupne faze (prvi nakon Gyorgyja Sárosija 1938.) i odveo svoju Argentinu do trećeg naslova svjetskog prvaka. Pao je i onaj zadnji argument po kojem Messi nije bio najveći ikada, osvojio je titulu s Argentinom, i to onu najveću. Argentina je, nakon Maradone koji je preminuo dvije godine ranije, dobila novog boga. Očito je moralo biti tako, nije Argentina dovoljna da njome šeću dva živuća boga, stariji je morao ustupiti mjesto nasljednjiku. Dočekalo je njega i njegove suigrače preko četiri milijuna ljudi u Buenos Airesu.

Kozmička i poetska pravda su zadovoljene, Lionel Messi postao je najveći ikada.

