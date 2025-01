Najveći preljubnik među aktivnim nogometašima Kyle Walker sprema selidbu u Italiju - s dugogodišnjom suprugom Annie Kilner koja će mu se pridružiti u pokušaju da spasi njihov brak. Ovaj 34-godišnji as Manchester Cityja i Engleske spreman je ovog mjeseca finalizirati iznenađujuću posudbu s milanskim Interom, prenosi britanski The Sun.

Turbulentni brak

Par se nada da će iza sebe ostaviti turbulentni ljubavni život kapetana Manchester Cityja i usredotočiti se na budućnost. Kylea se povezivalo s dva vrhunska kluba u tom modernom talijanskom gradu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izvor je za ovaj britanski medij kazao da je dogovor o posudbi s milanskim Interom načelno postignut, unatoč tome što je AS Milan, gradski Interov rival, također iskazao interes.

'Nitko ne zna što budućnost nosi'

Upućeni kažu da je prošli tjedan šokirao šefove Cityja rekavši da želi odlazak, a 31-godišnja Annie će se vjerojatno preseliti s njim u najskuplji grad u Italiji Milano, koji se nalazi u bogatoj regiji Lombardija, unatoč tome što je u kolovozu podnijela zahtjev za razvod koji je trebao biti najskuplji razvod desetljeća, jer mu je planirala uzeti pola bogatstva, tj više od 32 milijuna eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izvor je rekao:

"Nitko od njih ne zna što nosi budućnost, ali se nadaju da će im prelazak u Italiju dati prostor za disanje koji im je očajnički potreban da vide mogu li se stvari riješiti. U Engleskoj je to bilo nemoguće učiniti zbog pritiska pod kojim su bili posljednjih 12 mjeseci, mediji stalno pišu o njima, izvlače svakakve stvari, grijehe Kylea Walkera, pretumbavaju informacije na informaciju. Nadaju se da će im samo vrijeme pomoći da odluče ima li još nešto što mogu spasiti. Annie će, ako pokušaj spasa braka ne bude mogao biti moguć, ako uvide da je to stvarno to, nastaviti s razvodom kako bi riješila financije, a Kyle se tome neće protiviti, međutim još uvijek nisu u potpunosti odustali jedno od drugog."

Njihovo četvero djece - Roman koji ima 12, Riaan koji ima 8, šestogodišnji Reign i beba Rezon - također, naravno da idu, pa gdje bi bili nego s roditeljima, iz svog doma u Prestburyju, regija Cheshire. Vijest dolazi nakon što je The Sun prošle godine otkrio da je Walker dobio drugo dijete s bivšom ljubavnicom Lauryn Goodman u preljubu, inače bivšom prijateljicom Annie Kilner. Annie, koja je u to vrijeme bila trudna s Rezonom, zaklela se da je to bila posljednja kap i izbacila ga. Tada se nogometni as u intervjuu za The Sun javno ispričao i molio za oprost.

Molio za oprost

Prošlog ljeta Walker se vratio nakon poraza Engleske na Euru kako bi se suočio s 33-godišnjom Lauryn na sudu zbog financijskih zahtjeva za jednogodišnju kćer Kinaru. Dokumenti su otkrili da je povećao Laurynin stambeni proračun s 2.2 milijuna eura na više od 2.6 milijuna eura nakon što je zaprijetila da će se preseliti unutar deset minuta od njegove obiteljske kuće i biti mu stalno nad glavom, raditi pritisak i remetiti mir. Walkerov zahtjev da napusti City otkriven je nakon što je izostavljen iz momčadi uoči subotnjeg 8-0 demoliranja Salford Cityja u FA kupu. Pojavile su se glasine o prelasku u unosnu saudijsku ligu, ali izvor je rekao da se Walker, koji je protiv Engleske igrao 93 puta, još uvijek nada da će doći do 100 - i strahuje da će taj prelazak okončati njegove šanse.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Čovjek sa zlatnim rukama na rubu suza u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana: 'Duvnjak je rukometni Dražen Petrović. Smetaju mi te priče o njemu...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa