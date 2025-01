Annie Kilner vjerojatno će odustati od brakorazvodne parnice od Kylea Walkera, zvijezde Man Cityja i engleske nogometne reprezentacije. Razlog tomu je, kako to neimenovani izvor tvrdi u razgovoru za The Sun - novac! Veći nego što bi dobila u brakorazvodnoj parnici. Annie Kilner je, naime, htjela izvući od najvećeg preljubnika među nogometašima u Premier ligi više od 32 milijuna eura. E sad, kako se pojavila mogućnost, vrlo realna, da bi Kyle Walker, suigrač našeg Joška Gvardiola i Matea Kovačića u Man Cityju, karijeru mogao nastaviti u Saudijskoj Arabiji u Al Nassru, klubu gdje igraju bivši Vatreni Marcelo Brozović i Cristiano Ronaldo, lukava Annie malo je promislila...

Pripremala se za sudski rat, ali sad...

Dugogodišnja supruga Kylea Walkera, zanosna Annie Kilner, donedavno se pripremala se za sudski rat i govorila prijateljima da želi razvod, da je to to i da nema više povratka, ali nakon ugodnog Božića s Kyleom i njihovom djecom, te usred sve većih nagađanja da mu se Saudijci nogometno udvaraju zbog multimilijunskog preseljenja da igra u Saudijskoj Arabiji - to bi se sve moglo ponovno promijeniti. Annie je svoju životnu ljubav i veliki izvor novca vratila u obiteljsku kuću.

Kyle Walker izbačen je iz obiteljske kuće nakon što je potajno dobio drugo dijete sa svojom bivšom Lauryn Goodman (33), a influencerica je to rekla Annie, svojoj bivšoj prijateljici. Prevarena i bijesna supruga dostavila mu je papire za razvod u listopadu i naglasila kako želi od njegovog bogatstva više od 32 milijuna eura.

Annieni prijatelji ispričali su kako se ona navodno predomišlja o razvodu. Izvor je za The Sun rekao:

"Prije samo nekoliko mjeseci Annie je Kyleu dostavila papire za razvod, ali se sad predomišlja. On je glavna meta za klubove Saudijske Arabije i ako se odluči na ugovor, to će mu promijeniti život - i to ne samo zbog goleme količine novca koju će zarađivati".

Izvor dalje govori:

"Annie nije budala, ona zna itekako dobro što radi. Prošle je godine tražila pravni savjet o financijama i zna da posao u Saudijskoj Arabiji puno vrijedi."

Kyle je glavni kandidat za klubove kao što su Al Nassr s ugovorima u naftom bogatoj zemlji koji navodno vrijedi, u njegovom slučaju, više od 25 milijuna eura godišnje, što znači da bi Kyle mogao zarađivati 477 000 eura tjedno.

'Žele spasiti obitelj i održati sebe i djecu na okupu - zajedno'

Insajder tvrdi da odluka da ostane s Kyleom bude usmjerena na to da njihova obitelj ostane na okupu, ali ona je mislila na njegov "potencijal zarade". Izvor je za MailOnline rekao da su Kyle i Annie oboje "predani" održavanju svoje obiteljske jedinice na okupu.

"Puno se nagađa i ispituje hoće li Kyle i Annie proći kroz ovu fazu svog braka, ali kako sada stvari stoje ništa se nije promijenilo otkako je situacija eksplodirala prije godinu dana."

Par je predan održavanju svoje obitelji i zaštiti svoja četiri sina od bilo kakvih posljedica. Uživali su u Božiću zajedno, kao obitelj i nastavljaju raditi na vlastitom odnosu, ali još nisu donijeli nikakve odluke. Voljeli bi vrijeme i mir daleko od svjetla reflektora i glasina kako bi mogli nastaviti raditi na stvarima iza kulisa. Insajder je također naveo da tvrdnje da će Annie ostati s Kyleom iz čisto financijskih razloga nisu točne.

"Aludirati na činjenicu da Annie razmišlja o ostanku isključivo zbog financijske koristi je smiješno, ona je prije svega mama i uvijek će joj djeca biti na prvom mjestu. Kyle je u potpunosti predan svojoj nogometnoj karijeri ovdje u Ujedinjenom Kraljevstvu i ne obazire se ni na kakve špekulacije ili glasine o transferu.

Daily Mail je kontaktirao predstavnike (odvjetnike) Kylea Walkera i Annie Kilner za komentar, nakon što je par dao javnu izjavu dok zajedno dočekuju Novu godinu.

Par je viđen u istim pidžamama na Instagramu sa svojim sinovima Romanom (12), Riaanom (8), Reignom (6) i petomjesečnim Rezonom. Dijeleći novu snimku za svoj story, Kyle je napisao:

'Annie je snažna žena koja samo želi vidjeti svoje dječake sretne'

"Sretan Božić i Nova godina."

Kolegica iz nogometne skupine WAG-sica koja je bliska obitelji kazala je za MailOnline prošli mjesec:

"Kyle i Annie ostavljaju svoje bračne probleme po strani kako bi proslavili Božić sa svojom djecom. Djeca su prioritet para i žele unijeti božićnu radost u kućanstvo svoje mlade obitelji. Dok Annie nosi najveći teret brige o obitelji, Kyle je u rukama svoja četiri sina i oni ga obožavaju. Kyle na stol donosi ozbiljan novac i obitelj s njim je osigurana do kraja života na jedan zdrav način. Djeca trebaju odrastati uz oca, bez stresova i turbulencija".

Nastavljaju se tako razgovori između njih dvoje o tome kako izgleda njihova budućnost, ali zasad se sve vrti oko njihove djece i onoga što je najbolje za njih.

"Annie je snažna žena koja samo želi vidjeti svoje dječake sretne, učinit će sve za njih, ali nije zaboravila što je Kyle učinio. Ovdje se radi o djeci i samo o djeci."

U međuvremenu je Lauryn Goodman otkrila da nogometni as nije poslao, uručio, kako god, božićne poklone za njihovu djecu, Kairu i Kinaru. Reality zvijezda obrušila se na Annie tako što je ponovno objavila poruku obožavatelja u kojoj je Kyleovu otuđenu suprugu označio kao "loptu i lanac". Tijekom pitanja i odgovora na Instagramu upitali su je:

"Je li 'taj' uopće pokušao kupiti djeci za Božić ili čak čestitku ili lopta i lanac ne dopuštaju?' Lauryn je odgovorila:

"Sve si rekao ovim...".

Lauryn podbada Kylea na društvenim mrežama

Samo nekoliko sati kasnije u ponedjeljak, Annie je na Instagramu podijelila svoj "najveći blagoslov" dok se osvrnula na 2024. godinu.

Annie Kilner je objavila fotografiju s početka ove godine na kojoj uspavljuje svoju novorođenu bebu Rezona.

Foto: Instagram

"Naš najveći blagoslov pridružio nam se 2024."

Dolazi to u trenutku kada se Kyle nada da će ga Lauryn prestati "podbadati" na društvenim mrežama u novoj godini jer tvrdi da reality zvijezda koristi njegovo ime kako bi ostala u središtu pozornosti. Čini se da je nogometaš uzvratio udarac nakon što je otkriveno da nije poslao božićne darove za njihovo dvoje djece ove godine. Iako nogometaš Kairu i Kinari nije dao nikakve darove, Kyle ih je obvezao financijski podržati.

Insajder je rekao za MailOnline:

"Kyle nikada nije bio uključen u dječje proslave i nije donosio darove, osim kaputa za Kairo prije nekoliko godina.

Lauryn nastavila sa svojim životom s djecom pazeći da budu zaštićena

Posljednja priča izgleda kao da Lauryn koristi njegovo ime kako bi ostala u središtu pozornosti. On nije dio svakodnevnog života Laurynine djece, ali ih financijski podupire—plaćajući im kuću, školu i ostalo. Kyle i Annie samo žele sve ovo ostaviti iza sebe 2025. i nastaviti dalje bez drame. Nadaju se da će Lauryn učiniti isto umjesto da ih podstiče na društvenim mrežama."

Izvor blizak Lauryn dodao je:

"Lauryn je nastavila sa svojim životom s djecom pazeći da budu zaštićena iako im je bilo teško, posebno Kairu koji traži svog tatu. Stvarno je tužno što se ne zalaže za svu svoju djecu, a to mu nije prvi put. Mislili su svi da je Kyle neke stvari naučio, ali očito nije. Tužno, jako tužno".

