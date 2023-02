Nakon tri gostovanja u nizu s kojih je donijela sedam bodova, Rijeka je na Rujevici ugostila fenjeraša Goricu ostvarivši zasluženu pobjedu. S druge strane Gorica je upisala treći poraz u nizu, a bez ligaške pobjede je već 17 kola sa sve manje izgleda za prvoligaški spas.

Prvu pravu priliku na utakmici vidjeli smo u 22. minuti kada je Andrija Vukčević odlično ubacio, Matija Frigan pucao glavom, no Božidar Radošević je bio na pravom mjestu. U 37. minuti Frigan je imao još jednu odličnu priliku, no vratar Gorice je bio brži i izbio je loptu. Domaćin je dominirao u prvom poluvremenu, no nije bilo konkretnosti u završnici.

U nastavku susreta Rijeka je brzo povela. U 50. minuti je u kaznenom prostoru došlo do sudara Filipa Mrzljaka i Frigana, što je sudac Patrik Kolarić okarakterizirao kao kazneni udarac usprkos velikim prosvjedima gostujućih igrača. Antonio Marin je bio siguran.

Rijeka se u 69. minuti mogla približiti pobjedi, međutim Vukčević je promašio nemoguće. Frigan je uputio udarac, Radošević je obranio, a lopta se na tri metra od gola odbila do Vukčevića koji puca preko gola.

Kazna je umalo stigla u 75. minuti kada je Slavko Bralić nakon ubačaja iz kornera ostao sam, ali je pucao glavom pored gola. Dvije minute kasnije vidjeli smo novi opasan ubačaj pred gol Rijeke, Nikola Vujnović je pucao glavom, a Nediljko Labrović sjajno obranio.

U završnici susreta nastavile su se redati prilike na obje strane. U 80. minuti je Rijeka u istom napadu dva puta zaprijetila. Prvo je pucao Alen Grgić, no Radošević je obranio odbivši loptu do Denija Jurića koji je pucao iz blizine, ali je vratar Gorice još jednom sjajno reagirao. U 85. minuti niti raspoloženi Radošević nije mogao ništa, nakon što je Andrija Liber iz blizine zabio za konačnih 2-0.

Na ljestvici vodi Dinamo sa 49 bodova i susretom manje, Hajduk je drugi sa 41 bodom, dok je Osijek treći sa 35 bodova. Lokomotiva je sedma sa 25 bodova, koliko ima i Rijeka na osmom mjestu, Šibenik je deveti sa 16, a na začelju je Gorica s devet bodova.