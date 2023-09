Samo dva mjeseca nakon što je Bayern zamijenio Gironom, Daley Blind postao je neizostavni član obrane Girone. Njegova momčad je iznenađujuće prva u La Ligi, a 33-godišnjak je odigrao gotovo svaku minutu njihovih dosadašnjih utakmica.

Prije subotnjeg okršaja s Real Madridom, Blind je razgovarao sa The Athleticom o mnogobrojnim temama, a dotaknuo se i najdramatičnijih dijelova svog života. Srce mu je čak dva puta stalo za vrijeme utakmice.

"Imao sam… i ovdje moram potražiti prave engleske riječi", kaže on, "zastoj srca na terenu."

Zastaje razmišljajući o utakmici Lige prvaka protiv španjolske Valencije u prosincu 2019.

“Srce mi se samo oporavilo i nastavilo raditi. Kad se to dogodilo, osjetila sam vrtoglavicu, kao kad prebrzo ustaneš, ali nakon nekoliko minuta ponovno sam se osjećao dobro i nastavio sam igru. Nakon utakmice liječnik je imao sumnje i poslao me u bolnicu.”

U bolnici su ga zadržali 10 dana. “Pokazali su mi da sam imao srčani zastoj i to nije bilo dobro. Nisam mogao vjerovati. Nisam vjerovao liječnicima. Ipak, rekao sam supruzi i obitelji da ću, ako postoji mogućnost da se vratim nogometu, to učiniti.

Žena mi je rekla da sam toliko usredotočen i odlučan u povratku da ulazim u tunel sa samo jednim ciljem. Jako sam zahvalan na podršci koju su mi supruga, obitelj i prijatelji pružili u tom trenutku. Bio sam u mentalnom tunelu da se vratim igrati i dobio sam zeleno svjetlo. Dva mjeseca kasnije, ponovno sam bio na terenu.

Nevjerojatno je ako sada o tome razmišljam, ali nije bilo problema sve do predsezone sljedeće sezone (kolovoz 2020.), kada se to ponovilo. Doživio sam šok tijekom utakmice, jer nosim ICD (implantabilni kardioverter-defibrilator)."

Nakon što se to dogodilo, Blind se vratio u bolnicu. “Rekli su mi da sam bio vrlo blizu još jednog srčanog udara. Zbog adrenalina u tijelu ima više kisika. Otkucaji srca su mi se ustalili, ali sam ipak dobio šok od ICD-a jer su mi otkucaji srca bili previsoki.”

ICD sada nosi stalno sa sobom. To je mala kutija koja se nalazi ispod kože, blizu njegovog srca. Mjeri mi otkucaje srca. Ako odu previsoko, šokirat će me da me upozori."

Taj drugi srčani udar uzeo je psihički danak. “Počeo sam se pomalo bojati", priznaje Nizozemac.

Tijekom utakmica bi razmišljao o tome, ne fokusirajući se na utakmicu koja se događa oko njega.

“Neki dijelovi mene pitali su se što ću učiniti, ali kada sam imao izbor hoću li ponovno obuti kopačke ili ne, uvijek sam ih obuo. Imao sam puno razgovora s mentalnim trenerom, sa svojim medicinskim timom i suprugom. Rekli su mi da se ne trebam bojati i da mi neće dopustiti igranje ako nisu uvjereni da sam dobro.

Napravili su puno testova. U početku sam se malo bojao gurati srce, ali uspio sam. Nakon nekoliko mjeseci brige su nestale i sada o tome više ne razmišljam.”

Branič sada, tri godine nakon posljednjeg problema sa srcem izgleda fantastično. Nedavno je zabilježio svoj 500. profesionalni klupski nastup.

“Nisam to znao. Lijepo", zaključuje Blind.

