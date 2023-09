Realov trener Carlo Ancelotti rekao je nakon pobjede od 2-0 nad Las Palmasom u srijedu navečer da nije uvodio u igru Luku Modrića i Judea Bellinghama kako bi ih odmorio za nadolazeće utakmice.

"Bili su umorni, posebno Bellingham, pa sam ih odlučio odmoriti kako bih izbjegao probleme", izjavio je Ancelotti u srijedu na konferenciji za medije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Igrači jako dobro razumiju da je rotiranje bitno. Nastojao sam što bolje upravljati s momčadi, a to ću morati raditi i u nadolazećim utakmicama", dodao je.

Ovo je bila prva utakmica u dosadašnjih sedam kola španjolskog prvenstva u kojoj 38-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije nije odigrao ni minute. Veznjak je prije tri dana odigrao prvo poluvrijeme u porazu 1-3 kod Atletico Madrida i to vrlo slabo pa se našao na udaru kritika španjolskih medija.

Nakon utakmice s Las Palmasom neki španjolski mediji pišu da je Luka otpisan i najavljuju da bi u zimskom prijelaznom roku mogao preseliti na Bliski Istok, a neki su stali i u njegovu obranu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sada se s Lukinom situacijom bavi i cijenjeni španjolski medij Relevo koji na početku naglašava da je on nedavno napunio 38 godina i da je odbio veliki novac iz Saudijske Arabije kako bi još jednu sezonu igrao za Real. A potom se počinju baviti trenutnom situacijom koja je, u najmanju ruku, problematična.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ne žeimo da ga u budućnosti dočeka ono što nije zaslužio'

"Modrić je jedan od najboljih veznih nogometaša u povijesti, osvajač Ballon d'Ora iz 2018. i igrač kojem se dive na svakom stadionu. Moguće je da je njegova želja da nastupi na Euru povezana s ostankom u Realu. Ono na što možda nije računao jest to da godine koje prolaze ostavljaju trag na svakome. Hrvat je veličanstven nogometaš, već sad jedan od najboljih u Realovoj povijesti. To mu je dalo za pravo da odluči o svojoj budućnosti. Ono što mi ne bismo željeli jest da ga u budućnosti dočeka ono što nije zaslužio", stoji na početku pa se bavi njegovim trenutnim statusom:

"Modrić je zamjena u Real Madridu. To je pozicija kakvu nije mogao ni zamisliti. Sigurno je s Carlom Ancelottijem pričao o svom novom statusu. I sam je talijanski trener, kao i mnogi drugi, iskusio ono što sad Hrvat proživljava. Protiv Atletica u nedjelju, u prvoj velikoj utakmici u ligi ove sezone, dao mu je mjesto u početnoj postavi, a onda ga iz igre povukao na poluvremenu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Modrić je zamjena, ali on nikad neće prestati biti važan. Svi odreda dužni su ga poštivati, njegov trener, njegovi navijači, a trebao bi i on sam poštovati sebe. I nikad to ne bi trebao zaboraviti", zaključuje Relevo.

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada samo na stream platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo