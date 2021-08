Francuski napadač Kylian Mbappe (22) velika je želja španjolskog Real Madrida koji ga namjerava dovesti u svoje redove u ovom prijelaznom roku.

Mbappeu ugovor s PSG-om istječe sljedećeg ljeta i on ga ne namjerava produžiti jer mu je želja prijeći u "Kraljevski klub".

U srijedu je sportski direktor PSG-a Leonardo potvrdio da je Real poslao ponudu za Mbappéa, ali i otkrio da ju oni ne namjeravaju prihvatiti.

"Odbili smo njihovu prvu ponudu, no ako ispune naše zahtjeve vidjet ćemo što će se dogoditi. Čini se kao da Real ima strategiju po kojoj želi da ih mi odbijemo kako bi pokazali da su pokušali sve i onda će čekati da im Mbappé dođe besplatno sljedeće godine. Real je ponudio 160 milijuna, a to je daleko od naše cijene za Mbappéa. To je manje od onoga što smo mi platili za njega 2017. godine", kazao je Leonardo.

Sve jasno

U četvrtak je situaciju s Mbappom prokomentirao i predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi, koji je na ceremoniji ždrijeba skupina Lige prvaka poručio sljedeće:

"Klub ima jasan stav, ništa se nije promijenilo i nećemo mijenjati odluku. Leonardo je bio vrlo jasan kada je govorio o ovoj situaciji i onome što mislimo o svemu. I dalje razmišljamo na isti način i to se neće promijeniti", penosi njegove riječi L'Equipe.

Nasser Al-Khelaifi

Priča je kasnije u četvrtak dobila nastavak. Naime, Fabrizio Romano objavio je da je Real poslao novu ponudu koja uključuje 170 milijuna eura i dodatnih deset u bonusima. Talijanski stručnjak za transfere dodao je i to kako izvori iz Madrida vjeruju kako je ovo konačna ponuda te da Mbappé želi igrati samo za Real, ove ili iduće sezone.

Kraljevski klub je, dakle, popustio i 'podebljao' svoju ponudu za 20 milijuna eura, no treba vidjeti hoće li to zadovoljiti apetite Parižana koji prema nekim informacijama za Mbappea žele čak 200 milijuna.