PREDSJEDNIK HAJDUKA NAJAVIO: ‘Cilj kluba iduće sezone su domaći trofeji i grupna faza u Europi’

‘Nama trebaju dvije grupne faze Europe zaredom da bismo se stabilizirali’, rekao je Jakobušić

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić u subotu je na Skupštini Hajduka potvrdio je da će Hajduk ukinuti svoju drugu momčad zbog prevelikih troškova. Nakon toga Jakobušić je objavio i plan za sljedeću sezonu:

‘Cilj nam je i afirmacija mladih igrača, smanjenje troškova prve momčadi’

“U sljedećoj sezoni, 2021./22. nam je cilj borba za trofeje u domaćim natjecanjima. U Europi nam je cilj grupna faza, to je 12 utakmica u Europi i šest u Splitu. Cilj nam je i afirmacija mladih igrača, smanjenje troškova prve momčadi za cca. 30 posto. Naravno da je to paradoks. Trošili smo više, bili smo peti. I sad smo peti, nismo se puno pomakli.

Kako ćemo smanjiti 30 posto troškove i popraviti plasman? Pa to jest naš izazov. Imamo plan i način na koji je sportski direktor to posložio, mislim da smo na dobrom putu da to tako bude. I to su ciljevi. Nama trebaju dvije grupne faze Europe zaredom da bismo se stabilizirali. Budite sigurni da dajemo sve od sebe da to bude već sad”, kazao je Jakobušić.