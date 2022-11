Predsjednik HNK Hajduk Lukša Jakobušić zatražio je smjenu Brune Marića, predsjednika sudačke komisije pri HNS-u.

"Prije svega treba krenuti od nas samih i ispričati se sucu Anti Mariću, što smo sportski direktor i ja napravili odmah nakon utakmice. Osuđujem bilo koji oblik nasilja i govora mržnje i ne postoji opravdanje za fizički napad na bilo koga. Morat ćemo svi skupa jače poraditi na tome kako se takve stvari više ne bi događale", rekao je Jakobušić za Dalmatinski portal pa dodao:

'Karoglanova izjava o Jugoslaviji je u afektu'

"Karoglanova izjava o Jugoslaviji je u afektu, riječ 'Jugoslavija' je koristio kao metaforu. Ne moraš biti rođen u vremenu na koji se ta metafora odnosi da bi je koristio." Odgovorio je Jakobušić na još brojna pitanja, a mi smo izdvojili najzanimljivija.

Bruno Marić je bio posebno žestok na tu temu. Gostovao je u emisiji MaxSporta povodom kraja prve polusezone HNL-a te je ondje uglavnom govorio o subotnjoj utakmici Slaven Belupa i Hajduka (2:2), koju je obilježio prekid jer je pomoćni sudac Anto Marić pogođen sjedalicom i upaljačem s tribine na kojoj je bila Torcida. Susret je bio prekinut, ali interventna policija nije imala očito snagu isprazniti tribinu. No, to je već neka druga priča i tema...

"Moje izjave i one Bruna Marića ne mogu biti izrečene u afektu dan nakon. Činjenica je da je Hajduk posljednja dva mjeseca talac vlastite snažne reputacije u javnosti, koja dovodi do toga da se nakon svake naše utakmice priča o suđenju. Sudački eksperti i Komisija nisu dosljedni, što zbunjuje javnost, nas u nogometu, ali i same suce. Bilo je situacija koje su išle nama u korist i u štetu, međutim, Hajduku nikad neće odgovarati ništa što nije pošteno. Mi želimo pošteno suđenje za sve klubove na svim razinama."

'Izašao je izvan svojih okvira'

Jučerašnji komentar predsjednika Komisije HNS-a je bio iznimno žestok. Jakobušić ima nedoumice oko stava, je li stav Brune Marića i stav HNS-a ili osobni?

"On je izašao izvan svojih okvira i komentirao je stvari koje nisu u njegovoj domeni. Izdigao se iznad svoje funkcije. Ako je način na koji je to napravio ujedno i stav HNS-a, onda imamo puno veći problem.

Tražite li ostavku Marića i Komisije HNS-a?

"Već smo se ranije očitovali vezano za svu nelogičnost i nedosljednost u delegiranju sudaca. Nisam siguran da nakon ovog istupa Marić više može biti predsjednik Komisije sudaca, ali siguran sam da nema kredibilitet. Ovo je sada u domeni predsjednika HNS-a Marijana Kustića, siguran sam da je i on zainteresiran da se priča o nogometu, a ne o suđenju. Njegova je odgovornost najveća jer, za razliku od nas, može mijenjati stvari."