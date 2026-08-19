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U svlačionici nastao potpuni kaos: Predsjednik donio hrpu novca i obećao 500.000 eura

U svlačionici nastao potpuni kaos: Predsjednik donio hrpu novca i obećao 500.000 eura
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Foto: Armando Babani/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dinamo City sada je tako dvije utakmice udaljen od plasmana u ligašku fazu Konferencijske lige

19.8.2026.
8:52
Sportski.net
Armando Babani/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Nogometaši albanskog Dinamo Cityja iz Tirane nalaze se na korak od povijesnog uspjeha. Nakon što su u prošlom kolu izbacili latvijsku Audu s ukupnih 4:0, izborili su plasman u play-off Konferencijske lige.

Nakon utakmice u svlačionici ih je dočekalo iznenađenje koje je brzo postalo hit na društvenim mrežama.

Predsjednik kluba Ardian Bardhi ušao je među igrače noseći torbicu. Kada ju je otvorio, postalo je jasno da se u njoj nalazi velika količina novca. Bardhi ju je potom bacio na pod, a iz nje je ispala hrpa novčanica.

 

 

U svlačionici je odmah nastalo veliko slavlje. Predsjednik je igračima dodatno podigao atmosferu obećanjem da ih čeka bonus od čak 500.000 eura ako u play-offu izbore prolaz protiv ciparskog Pafosa.

Dinamo City sada je tako dvije utakmice udaljen od plasmana u ligašku fazu Konferencijske lige, a za povijesni uspjeh kluba na raspolaganju im je i vrlo unosna motivacija.

Dinamo City
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