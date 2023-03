Lionel Messi stalno se povezuje s povratkom u Barcelonu. Njegov povratak zazivaju navijači, klupske legende kao što su Sergio Busquets i Jordi Alba, ali možda najjači nagovještaj scenarija u kojem on ponovno oblači dres kluba s Camp Noua dao je sad predsjednik Barcelona Joan Laporta.

Ugovor Barcine ikone s PSG-om vrijedi samo do kraja aktualne sezone i još se uvijek ne zna što će odlučiti kad je nastavak njegove karijere u pitanju. Ima opciju produljenja za dodatnih 12 mjeseci, no u posljednje vrijeme zvižde mu navijači, a Barcelona se sve više gura u prvi plan.

Povratak na staro mjesto?

Klub za koji je nastupao od 2004. do 2021. godine napustio je kao slobodan igrač nakon što nije uspio dogovoriti produženje suradnje, a rastanak baš i nije bio lijep. Iako je Barcelona u financijskim problemima i treba "čudo" za Messijevu plaću, Laporta nudi nadu navijačima kluba.

"Moram pronaći način da popravim odnos koji Messi ima s Barcelonom. On je najbolji nogometaš svih vremena i najvažniji kojeg je Barcelona ikad imala. Ali, moram paziti što pričam. On je igrač PSG-a i moram to poštivati", rekao je Laporta.