Predrag Mijatović, legendarni crnpogorski nogomnetaš i bivši igrač španjolskog giganta Real Madrida te dobar prijatelj kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića, u velikom intervjuu za TV Unu progovorio je o preminulom sinu Andrei, koji je preminuo 2009. godine u dobi od samo 14 godina.

Andrea bolovao od hidrocefalije, s kojom se borio cijeli život te na kraju nadmašio sva predviđanja liječnika.

"Kad se rodio, rečeno mi je da će njegov život maksimalno potrajati do sedme godine, i to uz puno sreće. On je živio 14 godina. On je fenomen. Ne postoji veći borac od njega. On je nadrastao sve prognoze s velikim problemima i operacijama. Živio je dvostruko duže od svih prognoza, meni je to za oca bio fenomen jer se tako borio. Ako se tako mogao boriti on, zašto ne bismo mogli svi mi oko njega?", rekao je Mijatović za TV Unu i dodao:

"Ne razmišljate što će biti sutra. Od njegove sedme godine svaki njegov dan je bio - vidiš ga, super je, nema krizu, fenomenalno. Ideš tim pravcem. Kad se približi ono najgore, onda se malo poremetiš, malo je teško. Andrea nikad nije hodao, nikad nije trčao, nikada nije pričao. Ima par nekih stvari koje smo mi tumačili da govori to što mi mislimo da govori. A kad je bio bez kriza, bio je jedan nasmijan dečkić i to ti ostane u sjećanju. Naravno, ostaju ti i te grozne stvari u sjećanju, ali uvijek se boriš da lijepe stvari pobijede one loše."

"Kada dobijete vijest da s vašim djetetom nešto nije u redu i da su prognoze negativne što se tiče njegove bolesti, to je uvijek šok. Zašto baš meni? Što sam ja to skrivio da me Bog tako kaznio? Onda shvatiš da se to događa milijunima ljudi, samo ti to u tom trenutku ne znaš. On je otišao prije 14 godina, puno je vremena prošlo'', ispričao je legendarni Crnogorac.

Dao bih apsolutno sve da je on rođen kako treba, da je danas veliki momak s 28 godina, da ima svoju obitelj. To bih napravio, ali to je nemoguća misija'', govori Mijatović, kojeg je život promijenio. Kad sam god pomislio da sam nešto posebno, čudo neviđeno, ljudi te vole, daješ neke golove i sve se vrti oko tebe... Uvijek mi se tada vratilo i događalo zbog njegove bolesti da shvatim kako sam ustvari samo jedno živo biće i da između tebe i drugog roditelja u čekaonici ne postoji nikakva razlika", poručio je Mijatović u emotivnom intervjuu.