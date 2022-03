Nogometaši Reala svladali su u 27. kolu Primere u Madridu Real Sociedad s 4-1, a gol i asistenciju upisao je Luka Modrić. Gosti iz San Sebastiana došli su do vodstva u desetoj minuti pogotkom iz jedanaesterca, kojeg je realizirao španjolski reprezentativac Mikel Oyarzabal.

No, u zadnjih pet minuta poluvremena uslijedio je preokret, kojeg je inicirao Modrić. Prvo je asistirao u 40. minuti Francuzu Eduardu Camavingi za izjednačenje, a potom je u 43. dalekometnim udarcem lijevom nogom u rašlje doveo Real u vodstvo.

NIz pohvala

Nakon utakmice svi živi su hvalili hrvatskog kapetana.

"Posljednjih mjeseci sam davao intervjue te uvijek kažem kako je zadovoljstvo biti na terenu uz Luku i Tonija (Kroosa). Svjesni smo da su u određenim godinama, ali ključno je kako treniraju i kako rade, te kako se čuvaju", izjavio je vezni igrač Casemiro poslije utakmice u kojoj se Real Madrid učvrstio na vodećem mjestu španjolskog prvenstva.

"U Modriću ćemo još puno uživati jer je veliki igrač", dodao je brazilski reprezentativac.

Alvaro Benito, upitan tko bi jednog dana mogao zamijeniti Modrića, odgovorio je "nitko".

Nema igrača poput njega

"Nitko jer nema igrača poput Modrića na tržištu, takvog igrača trenutačno nema na svijetu. E sada, oni koji bi mogli igrati na njegovoj poziciji ali nisu isti profil igrača… po meni je to primjerice Kimmich premda je on više organizator igre, sličniji Kroosu, dok je Modrić dinamičniji, lomi protivničke linije vođenjem lopte. Dakle, nema takvog igrača", rekao je Benito koji je 1995. igrao na poziciji ofenzivnog veznog u Real Madridu, a onda se teško ozlijedio.

Legendarni Predrag Mijatović pak otkrio je kako se čuo s Modrićem prije utakmice.

"Poslao sam mu poruku jutros i rekao mu da bi mogao zabiti gol. On mi je na to odgovorio 'hvala ti puno Pedjita. Pokušat ću to napraviti'", otkrio je Mijatović.

"Ono što me kod Modrića najviše fascinira je njegov fizičk kapacitet. Taj dečko je lud za nogometom i živi za njega. Često se čujemo i uvijek mu to kažem", dodao je Mijatović.