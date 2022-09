U velikom madridskom derbiju Real je u nedjelju kao gost pobijedio Atletico sa 2-1 upisavši i šestu pobjedu na startu sezone.

Aktualnog europskog i španjolskog prvaka je do pobjede kao kapetan predvodio hrvatski nogometaš Luka Modrić koji je igrao do 82. minute kada ga je zamijenio Eduardo Camavinga. Za Real su zabili Rodrygo (18) i Federico Valverde (36), dok je pogodak za Atletico postigao Mario Hermoso (83). Isti je igrač u sudačkoj nadoknadi i "pocrvenio".

Nakon utakmice trener domaće ekipe Diego Simeone stao je pred novinare i započeo: "Moji igrači su dali sve od sebe", poručio je trener Atletica i nastavio:

Bocnuo ga je s izjavom

"Real ima jako moćan kontranapad. Čvrst je u obrani, dobro igra i sjajno koristi prilike. Trener Reala je napravio odličan posao", rekao je Cholo, a onda malo i bocnuo trenera Reala Carla Ancelottija:

"Prekrasno je vidjeti momčad koja se tako nisko brani i tako ide u kontranapad… Podsjeća me na našu igru kada smo u momčadi imali Diega Costu. Nas su tada svi kritizirali…"

Ancelottiju su španjolski novinari nakon susreta prenijeli ove Simeoneove riječi: "Ako nas on hvali zbog igre u niskom bloku, onda je to kompliment. Da, branili smo se nisko, navikli smo na to i tom igrom smo zaustavili opasne Atleticove napadače", komentirao je Ancelotti.