EVO KAKO ĆE SE BRANITI / Poznato za što su uhićeni osumnjičeni: U fokusu policije je 13 osoba među kojima je devet Hrvata

Grčka policija ispitala je sve sumnjivce za huliganske nerede u kojima je ubijen 29-godišnji navijač AEK-a. U policijskoj postaji u centru Atene sada čekaju istražno ročište. Ispitivanja počinju sutra u podne i trajat će sve do nedjelje kada bi za sve trebalo biti odlučeno ostaju li u pritvoru do početka suđenja ili će s prijavama biti pušteni na slobodu. Uhićeni su osumnjičeni za sedam prekršaja i četiri teška kaznena djela uključujući ubojstvo - za koje se i dalje tereti nepoznati počinitelj. Evo što kaže odvjetnik trojice uhićenih, među kojima su i dvojica hrvatskih državljana: "Moramo se boriti da dokažemo istinu, a to je da oni nisu ni ubili ni tukli nikoga. Iskreno, nitko ne zna tko je ubojica. Mislim da će policija znati više nakon DNK testiranja", kazao je odvjetnik trojice uhićenih Vassilios Noulezas