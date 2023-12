Dinamo i Hajduk u nedjelju od 17:15 na Maksimiru igraju derbi 19. kola 1. HNL. Splićani u Zagreb stižu kao vodeća momčad prvenstva sa sedam bodova više, ali i dvije utakmice više, stoga bi pobjeda aktualnog prvaka bila veliki korak u smanjenju zaostatka za vječnim rivalom.

Budući da smo ove godine svjedoci brojnih kontroverznih sudačkih odluka, mnogi su za zanimanjem pratili tko će biti glavni sudac nedjeljnog derbija.

Bit će to Patrik Kolarić, iz Čakovca. On je najmlađi sudac u HNL-u, a do sada je Hajduku sudio sedam puta, dok je Dinamu dijelio pravdu četiri puta.

Iako mu je ovo treća sezona kako sudi u 1.HNL, ovo će mu biti tek drugi derbi koji sudi. Prvi je sudio u sezoni 2021/22. kada je Dinamo slavio 3:1, a od tada nije sudio niti jedan 'Vječni derbi'.

Što se tiče ove sezone, Hajduk je s njim na terenu upisao pet pobjeda i jedan 0:1 poraz od Rijeke, a u utakmicama koje je sudio Dinamu, Plavi su upisali pobjedu protiv Rijeke, te remi i poraz od Gorice.

