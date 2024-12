Objavljeno koliko će Livaković pauzirati zbog ozljede mišića

Vratar hrvatske reprezentacije Dominik Livaković napustio je igru nakon samo pola sata utakmice protiv Başakşehira u 16. kolu turskog prvenstva. Livi je u jednom trenutku sjeo na travnjak držeći se za stražnju stranu noge te je nakon intervencije liječničkog tima napustio igru. Na kraju je njegov Fenerbahče slavio s 3:1.

Sada iz Turske stžu informacije kako je Livaković istegnuo mišić zadnje lože te bi proces oporavka trebao trajati od dva do četiri tjedna. Srećom po našu "jedinicu" nije došlo do pucanja mišića pa bi se tako u najgorem slučaju na teren trebao vratiti za mjesec dana, a njegovu ozljedu prokomentirao je i trener Fenerbahčea, Jose Mourinho: "Mislim da je njegova ozljeda jednostavno stvar umora. Postoji više uzroka ozljeda mišića, nekad je to jednostavno zamor materijala"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Livaković je u Fenerbahče stigao u ljeto 2023. iz Dinama za osam milijuna eura. Iako se u prvih nekoliko mjeseci morao nositi s kritikama, nije mu dugo trebalo da pokaže svoju klasu pa se tako i etablirao kao jedan od najboljih igrača turskog velikana. Ove sezone je pod Mourinhovim vodstvom upisao 24 nastupa, a od dolaska sve skupa 65. Fenerbahče je trenutno drugi u turskom prvenstvu s tri boda manje i utakmicom više od vodećeg Galatasaraya.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Modrićev suigrač zabio čudesan gol: Za ovo je postojalo samo 1,6% šanse

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa