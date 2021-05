Novinar Independenta Miguel Delaney ima poruku za Lovrena

"Izrazito poštujemo generaciju '98 jer su postigli najveći uspjeh hrvatske reprezentacije. Sjećam se da mi je mama vrištala od sreće svaki puta kada smo zabili gol ili prošli dalje. Svim je budućim generacijama bio teret da to nadmaše, i nisu uspjeli u posljednjih 20 godina, ali ja vjerujem u ovu momčad i mislim da to možemo. Treba nam se poklopiti i malo sreće, no uvjeren sam da možemo i dalje od njih", kazao je nedavnoDejan Lovren ne skrivajući nadanja i ambicije koji krase igrače hrvatske nogometne reprezentacije.

Modrić iznad svih

Utakmica protiv Danske kojom je Hrvatska boljim izvođenjem jedanaesteraca izborila četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Rusiji pokazala je neke slabosti Vatrenih, a ogled protiv Rusa koji također nije dobio pobjednika u 90 odigranih minuta natjerao je neke da se sjete onih Lovrenovih riječi.

Jedan od njih je novinar Independenta Miguel Delaney koji je putem Twitter-profila poslao poruku kojom ne daje za pravo Lovrenu.

"Lovren je poslije utakmice protiv Argentine tvrdio da ova momčad može biti bolja od one iz 1998. Nije im ni blizu", poručio je Delaney dodavši da je sastav originalnih Vatrenih imao osovinu i napadača svjetske klase, a da ova momčad Hrvatske ima dva igrača iz kruga najboljih na svijetu s time da je Modrić možda i bolji od svih koji su nastupali za bronačnu generaciju-