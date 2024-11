Poznata statistička stranica rekla je svoje: Evo koliko je Dinamu potrebno za europsko proljeće

Nakon pobjede Dinama nad Slovanom i sedam bodova u Ligi prvaka mnogi su se navijači zagrebačkih Plavih ponadali kako bi upravo ovo mogla biti ta godina kad će Dinamo napokon prezimiti u najelitnijem europskome nogometnome natjecanju. I dok dio plavih navijača trese euforija drugi su još oprezni jer još su preostala četiri kola. Novi format Lige prvaka u potpunosti zbunjuje navijače kojima je nemoguće predvidjeti koliko je Dinamu potrebno za prolazak u daljnju fazu natjecanja. Srećom tu je jedna zanimljiva statistička stranica koja olakšava svojim podacima.

Football Meets Data poznata je stranica koja se bavi statistikom, a time i podacima koliko je određenome klubu u Ligi prvaka potrebno za prolazak dalje. Novi format Lige prvaka sastoji se od 36 momčadi u kojoj 24 momčadi idu dalje, a budući da je algoritam odredio koji klubovi igraju s kime prosječnome navijaču teško je ovako predvidjeti koliko će biti dovoljno njihovome voljenome klubu.

Prema podacima Football Meets nakon odigranog 4. kola Lige prvaka za prolazak dalje međe prvih 24 momčadi bit će dovoljno 10 bodova. To bi značilo da bi Dinamo u sljedeće četiri utakmice trebao uzeti barem tri boda. Teži dio rasporeda slijedi Plavima. Borussia, Celtic i Milan dolaze na Maksimir dok Dinamo još čeka gostovanje u Londonu protiv Arsenala. Upravo simpatizeri zagrebačkog kluba najviše vide šanse u skupljanju tih potrebnih bodova protiv Škota. Naravno to je sam statistika nakon četvrtoga kola, moguć su i promjene nakon petog kola, ovisi o rezultatima. Ipak ono što ista stranica ističe je kako broj prosječnih bodova za prolazak opada jer gotovo da i nema podjela bodova. Do sad je na natjecanju bilo samo 12 remija u 72 utakmice dok čak šest momčadi imaju za sad samo jedan bod ili nijedan.

Ako bi kojim slučajem Dinamo uspio prezimiti u Europi bio bi to veliki uspjeh. Ipak ako se vodimo onime 'što bi bilo kad bi bilo', zašto ne i pogledati izglede za top osam momčadi Lige prvaka na ljestvici. Naime od 24 momčadi koje prolaze dalje prvih osam automatski idu u osminu finala i čekaju bolje iz međusobnog ogleda momčadi između 9. i 24. mjesta. Za prvih osam prema istoj stranici potrebno je skupiti 16 bodova. To bi značilo da Dinamu trebaju čak tri pobjede u zadnja četiri susreta što se čini gotovo nemogućom misijom kada se pogledaju sljedeći protivnici Plavih. No kao što je već napisano to su samo puke kalkulacije i 'sanjarenja'.

Ono čemu Dinamo teži je plasirati se dalje najmanje kao 24. ekipa u ukupnome poretku. S obzorom na to kakvu je igru pokazao u zadnjim utakmicama tome se i može nadati. Bilo bi to prvo hrvatsko proljeće u Ligi prvaka nakon Hajduka prije 30 godina i općenito veliki uspjeh za hrvatski nogomet.

