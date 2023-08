Svojim igrama zaludio je i osvojio ljude u Maksimirskoj 128. Lukas Kačavenda novi je igrač Dinama.

Daroviti vezist Lokomotive došao je u maksimirski klub na posudbu do siječnja sljedeće godine.

Kačavenda i Stojković jaka pojačanja

Momčad trenera Sergeja Jakirovića ovime je dodatno pojačala svoj napadački arsenal pri čemu će Kačavenda, kao svestran ofenzivac koji ordinira na više različitih pozicija, i te kako oplemeniti Dinamovu momčad.

Jakirović je htio Kačavendu, kao i Stojkovića i na početku svog trenerskog mandata u Dinamu dobio je obojicu. Ovo je jako bitna stvar za Dinamo uslijed osipanja kostura momčadi, tj senatora. Šutalo, Livaković i Ivanušec su napustili plavi brod. Prošle sezone, klub je ostao i bez Oršića i Ademija.

Sad se spominje i kako je Petković na izlaznim vratima kluba, iako nikakvih službenih informacija o tome nema. Jakirović, ono što se zna, nagovara novog kapeana Dinama na ostanak, a sigurno bi u tome mogao imati pomoć, bolju pregovaraču situaciju i da se Petkoviću još više poveća godišnja plaća.

Što se tiče Kačavende, on igra na mjestu ofenzivnog veznog igrač ili krila, bilo desnog ili lijevog, krase ga brzina, sjajan i snažan udarac, silina i energija, a uza sve to je i tehnički profinjen igrač. On i Bruno Petković bili bi, u ovom trenutku čine ubojit par u ofenzivnom dijelu igre Dinama.

S mladom je hrvatskom reprezentacijom Kačavenda sudjelovao u ciklusu za Europsko prvenstvo 2023. godine i pritom su mu suigrači bila i petorica igrača koji ga sad čekaju i u Dinamu: Marko Bulat, Antonio Marin, Boško Šutalo, Mauro Perković i Luka Stojković.

"Jako sam sretan što je priča završila na ovakav način, što sam postao Dinamov igrač. Silno im je drago zbog toga, svi znaju koliko mi Dinamo znači i ovo je velika prilika za mene. Sretan sam i ponosan i jedva čekam da odjenem sveti dres na sebe", naglasio je Kačavenda po dolasku u Dinamu, javlja službeno web izdanje Dinama.

