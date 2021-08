Prošlo je gotovo dva mjeseca otkako je danski nogometaš Christian Eriksen doživio strašnu tragediju na Europskom prvenstvu. Eriksen se tijekom susreta Danske i Finske na Euru srušio i doživio srčani zastoj, brzom intervencijom liječnika uspješno je reanimiran i hitno je prebačen u bolnicu gdje mu je ugrađen defibrilator.

Tada su uz liječnike pravi heroji bili i Erikesnovi suigrači koji su prvo napravili živi štit oko njega kako publika i kamere ne bi snimale tragediju, a zatim su takvi uznemireni nastavili igrati utakmicu i kasnije su bili prava senzacija Eura. Među njima je bio i napadač Martin Braithwaite, inače centarfor Barcelone, a on je cijelu tu tragediju gledao uživo na terenu i sada dva mjeseca kasnije otkrio je kako je to izgledalo iz njegove perspektive.

'On je bio mrtav'

"Bio je jedan trenutak gdje sam pogledao Eriksena i on je bio mrtav. Kad pogledaš mrtvo tijelo, nemaš sumnje. Znaš odmah da je netko mrtav, to je jasno. To sam ja vidio. Počeo sam se moliti. U tom trenutku osjetio sam da je to jedino što mogu, okrenuti se Bogu", rekao je danski napadač.

Što se Eriksena tiče upitno je hoće li više ikada moći profesionalno igrati nogomet. U Interu više neće moći igrati jer Taijani brane sportašima s ugrađenim defibrilatorom kontaktne sportove, a teško da će mu to dozvoliti i u drugim ligama. Jedini način da ponovo zaigra jest da mu uklone ICT uređaj i da prođe sve liječnike testove.