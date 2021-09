Katalonski Mundo Deportivo, novine bliske Barceloni, objavile su i na svom web izdanju burofax kojim je najbolji nogometaš današnjice Lionel Messi još prije godinu dana zahtijevao odlazak iz Barcelone. Prvi put sada se jasno vidi kada je Messi i otkuda poslao dokument kojim je pokrenut njegov odlazak iz Barcelone...

'Taj dokument je živa povijest kluba'

"Mundo Deportivo došao je do dokumenta koji pokazuje kako je Messi htio otići iz kluba još u kolovozu 2020. Prije samo godinu i dan dana Leo Messi je objavio da ostaje u Barçi nakon što je pokušao otići. To se dogodilo 4. rujna, a nakon što je preko poznatog burofaxa zatražio odlazak iz kluba. Taj dokument, na kojem su tekle rijeke tinte i za koji je čak rečeno da bi ga trebalo izložiti u Muzeju FC Barcelona jer je to živa povijest kluba, još nije ugledao svjetlo. Sve do sad", hvali se spomenuti medij.

Inače, za one koji ne znaju Burofax je usluga španjolske pošte (Correos) kojom se šalju dokumenti, a posebno se koristi kod slanja važnih dokumenata osjetljive prirode. Važna je u smislu zakona, jer u toj zemlji sud priznaje potvrdu koju pošiljatelj dobiva o slanju dokumenata na kojoj je i točno vrijeme dostave primatelju.

Ovjerene kopije poslanih dokumenata ostaju u sustavu pošte i služe kao dokaz da je dokument poslan. Burofax je dakle službeni, od suda priznati dokaz da je jedna strana u postupku pravovremeno poslala dokumente drugoj.

"Mundo Deportivo došao je do burofaxa s kojim je Messi 24. kolovoza 2020. razgovarao s tadašnjim predsjednikom Josepom Marijom Bartomeuom, koji je htio iskoristio posebnu klauzulu svog ugovora, kako bi napustio Barcelonu 30. kolovoza. To jest, samo šest dana kasnije.

Messi je poslao burofax s adrese svog ureda, koja se nalazi na Avenida Diagonal u Barceloni, na adresu ureda kluba, Calle Arístides Maillol. Vrijeme pošiljke bilo je 18:19. 24. kolovoza.

Leo Messi po dolasku u Pariz na službeno potpisivanje za PSG

“Time, a u skladu s odredbama točke 3.1. ugovora od 25. studenog 2017. izražavam vam spremnost da otkažem ugovor o radu kao profesionalnom nogometašu s datumom stupanja na snagu 30. kolovoza 2020. ”, bio je naslov burofaxa. Gore spomenuta klauzula 3.1. Leovog posljednjeg ugovora je onaj u kojem je navedeno da je trajao od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja 2021., ali je dodao da bi igrač mogao izaći na slobodu, bez traženja opravdanog razloga, na kraju sezone 2019.-20. klub izvršio prije 10. lipnja 2020., bez ikakvih prava za FC Barcelona ”.

Burofaks koji je Messi poslao Bartomeuu 2020

Tu je ključ Messijevog burofaxa: Leo je zatražio odlazak, ali 24. kolovoza, krajnji rok je 10. lipnja da otkaže ugovor i ode na slobodu za dva i pol mjeseca. Stoga u burofaxa argumentira svoj zahtjev aludirajući na posebnu prirodu sezone, koja je završila u kolovozu zbog tromjesečne stanke motivirane pandemijom Covida: gore spomenutu klauzulu treba tumačiti u skladu s iznimnim okolnostima u kojima Sezona nogometnih natjecanja 2019.-2020. Održala se zbog uzbune i situacije više sile proizašle iz pandemije Covid-19 ".

U zadnjem pasusu Messi inzistira na tome da je njegov zahtjev za odlaskom bez odštete iz Barcelone opravdan, bez obzira na to što ima još jednu godinu ugovora s klubom:

Lionel Messi u suzama na oproštaju od Barcelone

"U svakom slučaju, u roku od deset dana nakon završetka sezone želim iskoristiti pravo na odlazak bez odštete koje mi daje gore navedena klauzula uz obavezu da se datum do koje se može iskoristiti mora smatrati onaj u kolovozu, zbog izvanrednih okolnosti u kojima se igrala i do kada je trajala ova sezona. Zato iskorištavam svoje pravo da raskinem ugovor s Barcelonom s 30. kolovozom 2020. Srdačno vaš, Lionel Andres Messi."