U svakom žitu ima kukolja, pa tako i u svakoj svlačionici, posebice kada su u pitanju igrači elitnih europskih klubova. Ima onih bahatih, arogantnih, umišljenih, razmaženih i uobraženih, a u Manchester Cityju, kako vidimo, ima ih malo više.

Naime, procurio je video na kojem se vidi kako igrači Cityja uoči utakmice s Dortmundom u Ligi prvaka bahato bacaju svoju zamazanu opremu na oružara, koji se sagnut trudi pokupiti sve što ovi bace uokolo pa čak i njemu u lice. Neki stoje nad njim i gledaju kako se muči, dok drugi iz daleka bacaju stvari prema njemu.

Potez oduševio sve

To su radili svi osim Erlinga Haalanda. Haaland je vidio što mu suigrači rade i došao je do oružara i pristojno mu u ruke dao svoju složenu opremu. Oružar je to znao cijeniti i potapšao je Norvežanina te mu se zahvalio.

Haaland si je ovom sitnom gestom kupio dodatni broj obožavatelja jer je snimka postala hit na društvenim mrežama i svi imaju samo riječi hvale za Haalanda i njegov dobar odgoj i pristojnost. Norvežanin i inače slovi za jednog od skromnijih i pristojnijih nogometaša, kojemu slava i plaća od 400 tisuća eura tjedno, nisu promijenili karakter i ponašanje.