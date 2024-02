Otkazi u trenerskom poslu i nisu neka rijetka pojava. Loši rezultati, neslaganja s upravama ili pak s glavnim igračima često su 'glave' koštali razne stručnjake na čelu klubova, ali i reprezentacija. Međutim, otkaz zbog izjave i to one koja nije direktno vezana uz klub ili reprezentaciju koju netko vodi, svakako je iznenađujući. Robert Jarni morao je otići s mjesta izbornika hrvatske U-17 reprezentacije jer je u najavi susreta Dinama i Betisa u šesnaestini finala Konferencijske lige izjavio kako će navijati za svoj bivši klub Betis. Sama izjava izazvala je brojne reakcije javnosti, ali i reakcija HNS-a nije prošla neokrznuto. Prisjetili smo se stoga nekoliko slučajeva u svijetu koji su na sličan način šokirali sportski svijet.

Njemački stručnjak Stefan Kuntz dobio je u rujnu 2023. otkaz na mjestu turskog izbornika nakon što je kritizirao svoje igrače poslije poraza 2:4 u prijateljskoj utakmici od Japana. Navijači su tražili da podnese ostavku, no Kuntz je izjavio da on ne bi trebao preuzeti svu krivnju već bi njegovi igrači morali više raditi i odgovoriti na kritike na terenu, a ne 'u intervjuima nakon utakmice'. Turski nogometni savez ga je vrlo brzo obavijestio da se razilaze.

Šef francuskog nogometa smijenjen nakon kontroverzne izjave o Zidaneu. Dugogodišnji predsjednik francuskog nogometnog saveza, 81-godišnji Noel Le Graet, smijenjen je početkom 2023. nakon kontroverznih izjava vezanih uz legendarnog Zinedinea Zidanea, koji je slovio kao mogući nasljednik Didiera Deschampsa na mjestu izbornika aktualnih svjetskih doprvaka. Uoči SP-a u Kataru očekivalo se kako će Deschamps po završetku natjecanja napustiti klupu Francuske te da će ga zamijeniti Zidane. No, Deschamps je nakon dolaska do finala odlučio ostati i potpisao novi ugovor do ljeta 2026. godine, koji je Izvršni odbor i potvrdio.

"Zidane sada možda ode u Brazil? Ne zanima me. Neka radi što želi. Nikad nisam ni razgovarao s njim niti smo mi ikad razmišljali o prekidu suradnje s Deschampsom. Znam da Zidane ima puno obožavatelja, ali za što točno bismo mi trebali kriviti Deschampsa? Je li me Zidane pokušao nazvati? Ne. A i da jest, ne bih mu se javio. Da mu kažem da traži drugi klub? Da sam se dogovorio s Didierom i da za njega nema posla?", rekao je Le Graet koji je nakon nekoliko reakcija iz Reala, ali i najveće zvijezde Kyliana Mbappea, poručio: "Nespretno sam se izrazio, svašta sam rekao o Zidaneu, ali riječi koje sam izrekao ne odražavaju moj stav o njemu. Ni prema njemu kao igraču ni prema njemu kao treneru."

'Tako se ne ponaša engleski izbornik'

Sam Allardyce je u rujnu 2016. dobio otkaz na mjestu engleskog nogometnog izbornika nakon samo 67 dana provedenih na dužnosti. Novinari Daily Telegrapha glumili su lažni konzorcij s Dalekog istoka koji dogovara transfere igrača, a uz to Big Samu su presudile snimljene izjave u kojima omalovažava i ponižava svog prethodnika Roya Hodgsona.

"Njegove izjave i ponašanje su neprihvatljivi. Tako se ne ponaša engleski izbornik", kratko su poručili iz engleskog nogometnog saveza i otpustili Allardycea.

Lino Červar je početkom 2023. dobio otkaz na mjestu koordinatora struke muških rukometnih selekcija. Iako ne postoji konkretna izjava zbog koje je Červar morao otići, mnogi su uvjereni kako ga je vodeći čovjek hrvatskog rukometa, Zoran Gobac odlučio maknuti nakon neslaganja i spominjane svađe baš zbog nekoliko izjava u javnosti.

"Červar je razriješen jer je Upravni odbor donio odluku da se mjesto koordinatora za muške selekcije ukida. Stoga je tako postala bespredmetna daljnja opstojnost Červara kao koordinatora", izjavio je tada predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac.

Foto: HRS / Jozo Čabraja / kolektiffimages Foto: HRS / Jozo Čabraja / kolektiffimages Lino Červar

Ronald Koeman je u listopadu 2021. godine svega nekoliko sati nakon čudne izjave dobio otkaz na mjestu trenera Barcelone. Barca se pod njegovim vodstvom mučila, nanizalo se nekoliko poraza, a Koeman je morao otići.

"Odrastao sam čovjek i znam kako te stvari idu. Želim uživati ​​u vremenu koje mi je preostalo, bilo da je to osam godina, šest mjeseci, godina ili nekoliko tjedana", rekao je Koeman pa nekoliko mjeseci kasnije otkrio način na koji mu je Laporta rekao da je otpušten.

"Sjedio sam u avionu na povratku s utakmice kod Rayo Vallecana, igrači su bili odmah iza mene. Došao je predsjednik Joan Laporta, sjeo uz mene i samo mi rekao: 'Otpušten si.' Tako me zaboljelo što je to napravio pred igračima i na takav način. Uvijek je govorio da sam legenda Barcelone. Zašto mi je onda to učinio? To se ne radi legendama!"

Treneri su u SAD-u često dobijali otkaze nakon rasistički 'obojenih' izjava pa je tako trener Las Vegas Raidersa, Jon Gruden krajem 2021. morao otići jer su mizoginija i homofobija bili čest gost u njegovim rečenicama.

Ni TV komentatori nisu izbjegli slične situacije pa je tako Ron Atkinson, komentator na ITV-u morao otići nakon rasističke izjave o tadašnjem igraču Chelseaja Marcelu Desaillyju. Mikrofoni su trebali biti ugašeni kada je Atkinson, misleći da se više ništa neće čuti, izjavio: "Ma. on je j..ena lijena crn..ga".

Talijanski TV komentator Luciano Passirani je 2019 kao 80-godišnjak izjavio kako je jedini način za zaustaviti Romelua Lukakua 'baciti mu deset banana'. Instantno je otpušten.

Alper Bakırcıgil, komentator turskog kanal TRT, dok je prenosio utakmicu Maroka i Kanade spomenuo je Hakana Süküra kada je Hakim Ziyech u četvrtoj minuti zabio za 1:0, odnosno podsjetio je gledatelje na činjenicu da je Sükür strijelac najbržeg gola u povijesti Mundijala. Godine 2002. Južnoj Koreji zabio je nakon samo 11 sekundi. Platio je to spominjanje ekspresnim otkazom pa je ulogu komentatora u drugom poluvremenu preuzeo drugi novinar. Sükürovo ime je u tom trenutku bilo praktički zabranjeno izgovarati jer ga je vlast smatrala državnim neprijateljem. Sükür je, naime, protjeran iz Turske zbog sukoba s predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

