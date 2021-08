U ponedjeljak se pojavila informacija kako je u Varšavi tijekom večeri došlo do sukoba navijača Dinama i Legije, ali službenih informacija oko tog incidenta nije bilo niti je potvrđeno da su BBB-ovci u ponedjeljak uopće stigli u glavni grad Poljske.

Međutim, na društvenim su se mrežama pojavile slike i informacije o policijskoj akciji kojom je spriječen ulazak BBB-a u Varšavu u utorak tijekom dana.

Spriječen ulazak BBB-a

Prema neslužbenim informacijama, poljska policija je zaustavila oko 200 Bad Blue Boysa na autoputu pred samim ulazom u Varšavu. Policija je bila vrlo organizirana i spriječila je ulazak oko 40 vozila u grad te je obustavila promet.

Navodno, Dinamovi su navijači pokušali ući u Varšavu u autobusima čeških registracijskih oznaka, ali je policija bila spremna na to. Boyse vjerojatno čeka isti scenarij kao i navijače Legije, a to je da će ih ispratiti do granice.

Policija ih je dočekala s dugim cijevima...