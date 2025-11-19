Oglasila se crnogorska policija: Pokreću istragu zbog povika hrvatskih navijača, sve će gledati

Utakmicu Crne Gore i Hrvatske, odigrane u ponedjeljak u Podgorici, zasjenila su neprimjerena skandiranja dijela hrvatskih navijača, koja su izazvala snažne reakcije diljem regije.

Zbog svega što se događalo na stadionu “Pod Goricom”, oglasila se crnogorska policija, koja je u suradnji s tužiteljem Višeg državnog tužiteljstva u Podgorici pokrenula opsežne aktivnosti.

“Policijski službenici postupaju po nalogu nadležnog tužitelja. Provodi se analiza snimki nadzornih kamera, pribavlja se i izuzima video materijal od medijskih kuća koje su snimale utakmicu, te se pregledavaju snimke dostupne na društvenim mrežama i drugim otvorenim izvorima. Cilj je identificirati sudionike i utvrditi postoje li elementi kaznenih djela ili prekršaja iz nadležnosti ovog ili drugog tužiteljstva”, priopćili su iz Uprave policije.

Dodaju i da će se, radi potpunog razjašnjenja događaja, koristiti razmjena podataka s nadležnim institucijama Republike Hrvatske.

